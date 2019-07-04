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В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина

05.07.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Дзержинском районе молодые люди под угрозой убийства вымогали деньги у односельчанина.  

Как сообщает УСК по Минской области, 26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша вступили в сговор и стали требовать у 29-летнего односельчанина погасить несуществующий долг.  

В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина
Фото: УСК по Минской области  

Подозреваемые в ночное время на машине приехали к дому потерпевшего, заставили мужчину забраться в багажник, а затем направились в лес. Там фигуранты дали односельчанину лопату и заставили копать яму.  

Когда мужчина закончил, его начали засыпать песком, требуя отдать 600 долларов. Гражданин согласился, и его привезли обратно.  

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты помещены под стражу.  

В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина
Фото: УСК по Минской области  

Собирается и закрепляется доказательственная база. Проводятся допросы, проверяются показания на месте, изучаются изъятые вещественные доказательства.  

Летом прошлого года в Мядельском районе мужчины пытались вернуть «похищенные» 50 рублей.  

Потерпевшего привязали к машине и тащили несколько сотен метров – подробности здесь.  

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Новости Беларуси. В Дзержинском районе молодые люди под угрозой убийства вымогали деньги у односельчанина.   Как сообщает УСК по Минской области, 26-летний...
 
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