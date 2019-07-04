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Министр здравоохранения рассказал о строительстве нового корпуса РНПЦ «Мать и дитя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. РНПЦ «Мать и дитя» – ведущий центр страны, благодаря которому в Беларуси младенческая смертность снизилась почти в 5 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новорождённых здесь выхаживают с весом всего от 500 граммов. В ближайшее время планируется строительство нового корпуса и масштабное обновление технической базы. Часть оборудования будет закуплена уже в 2019 году.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Кроме того, реконструкция 7-го и 8-го корпуса центрального стерилизационного отделения для того, чтобы, во-первых, дооснастить центр новым оборудованием, а во-вторых, улучшить условия пребывания как для мам и детей, так и для персонала, который тут работает.
Акция проходит уже 10 лет. За это время более 3000 мам по всей стране получили подарки.
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Новости Беларуси. РНПЦ «Мать и дитя» – ведущий центр страны, благодаря которому в Беларуси младенческая смертность снизилась почти в 5 раз, сообщили в программе...
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