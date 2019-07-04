ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом

05.07.2019 16:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае местный житель изображает смеющегося Будду на сцене, в постановочных сценах и даже на корпоративных мероприятиях.  

Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом
Фото: odditycentral.com  

Как сообщает Oddity Central, популярность к мужчине пришла ещё осенью 2018 года. Каждый раз, когда китаец выступает, его буквально засыпают деньгами, таким образом зрители надеются снискать божественную благосклонность.  

Вообще, мужчина просто сидит с обнажённым животом, улыбается и медленно ворочает головой, но его схожесть со смеющимся Буддой приводит людей в восторг.  

Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом
Фото: odditycentral.com  

Кстати, в японской мифологии смеющийся Будда является одним из «семи богов Счастья» и называется Хотэй.  

В прошлом году мы рассказывали о другой необычной работе.  

В Швеции предлагалась вакансия профессионального лентяя – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. В Китае местный житель изображает смеющегося Будду на сцене, в постановочных сценах и даже на корпоративных мероприятиях.   Фото: odditycentral.com  
 
Новости дня
Новости разные
 
Викинга, захороненного с собакой, лошадью и кораблем, откопали археологи в Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика