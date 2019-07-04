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Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае местный житель изображает смеющегося Будду на сцене, в постановочных сценах и даже на корпоративных мероприятиях.
Как
Вообще, мужчина просто сидит с обнажённым животом, улыбается и медленно ворочает головой, но его схожесть со смеющимся Буддой приводит людей в восторг.
Кстати, в японской мифологии смеющийся Будда является одним из «семи богов Счастья» и называется Хотэй.
В прошлом году мы рассказывали о другой необычной работе.
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Новости Китая. В Китае местный житель изображает смеющегося Будду на сцене, в постановочных сценах и даже на корпоративных мероприятиях. Фото: odditycentral.com
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