Агурбаш рассказала, как на «Евровидении» ей предлагали убежище за критику режима президента

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Агурбаш участвовала в песенном конкурсе «Евровидение» в 2005 году, который проходил в Киеве. Ее продюсировал Филипп Киркоров. Со слов Анжелики, в то время политическая ситуация в Беларуси была нестабильной. Организаторы шоу предложили артистке сказать со сцены, что нашей страной правит «деспот и тиран». Взамен ей обещали политическое убежище в Европе и возможную победу на конкурсе.





Анжелика отказалась. К слову, в финал певица не попала: в том году она заняла на «Евровидении» 13 место в полуфинале.



