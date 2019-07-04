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Агурбаш рассказала, как на «Евровидении» ей предлагали убежище за критику режима президента
Источник материала: Партизан
Беларуская певица Анжелика Агурбаш пришла на российскую программу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». В нем она призналась, что организаторы «Евровидения» 14 лет назад предложили ей нелестно высказаться о Беларуси в обмен на политическое убежище.
На это обратил внимание
Агурбаш участвовала в песенном конкурсе «Евровидение» в 2005 году, который проходил в Киеве. Ее продюсировал Филипп Киркоров. Со слов Анжелики, в то время политическая ситуация в Беларуси была нестабильной. Организаторы шоу предложили артистке сказать со сцены, что нашей страной правит «деспот и тиран». Взамен ей обещали политическое убежище в Европе и возможную победу на конкурсе.
Анжелика отказалась. К слову, в финал певица не попала: в том году она заняла на «Евровидении» 13 место в полуфинале.
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Беларуская певица Анжелика Агурбаш пришла на российскую программу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». В нем она призналась, что организаторы...
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