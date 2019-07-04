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Брестский областной суд отклонил жалобу блогера Сергея Петрухина
Источник материала: Партизан
В суде Сергей Петрухин пытался довести абсурдность обвинений в «клевете» и «оскорблении милиционеров».
Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 5 июля рассмотрелa апелляционную жалобу известного брестского блогера и активиста Сергея Пeтрухина, сообщает сайт
Попытки блогера и его защитника довести абсурдность обвинений в «клевете» и «оскорблении милиционеров» успеха не получили. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а апелляционную жалобу областной суд отклонил.
Напомним, 18 апреля 2019 года судья Ленинского района Бреста Александр Семенчук признал Сергея Петрухина виновным по двум статьям Уголовного кодекса - ч. 2 ст. 188 («клевета») и ч. 2 ст. 189 («оскорбление»). Брестский блогер был наказан штрафом в размере 360 базовых величин (9180 рублей), также с него взыскана государственная пошлина - 306 рублей.
В качестве потерпевших по этому делу проходили четыре сотрудника Ленинского РОВД Бреста. Согласно решению суда первой инстанции, Сергей Петрухин должен выплатить «материальную компенсацию морального вреда» Сергею Игнатюку - 3 000 рублей, Дмитрию Якушевичу, Игорю Галянцичу и Сергею Токуну - по 1500 рублей каждому. Также блогер должен компенсировать затраты сотрудников милиции на адвокатов в общей сложности на 1000 рублей.
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В суде Сергей Петрухин пытался довести абсурдность обвинений в «клевете» и «оскорблении милиционеров».
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