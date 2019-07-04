Английский суд заморозит $145 миллионов дивидендов «Северного потока» при их выплате «Газпрому»

gordonua.com . Английский суд принял решение заморозить $145 млн дивидендов газопровода "Северный поток" при их выплате "Газпрому", сообщила 5 июля пресс-служба "Нафтогазу" в Twitter. Об этом пишет





"Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в пределах иска "Нафтогазу" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от "Северного потока" внести $145 млн от принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда. Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами "Северного потока" о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогазу" или согласование суда для получения таких средств", – отметили в компании.





28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".









По утверждению украинской компании, с 1 марта на сумму долга "Газпрома" насчитывается пеня.





"Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України".





"Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии.



