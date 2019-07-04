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Английский суд заморозит $145 миллионов дивидендов «Северного потока» при их выплате «Газпрому»

05.07.2019 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Газпром» обязали получать согласие «Нафтогаза» при выплате дивидендов акционерам.

Английский суд принял решение заморозить $145 млн дивидендов газопровода "Северный поток" при их выплате "Газпрому", сообщила 5 июля пресс-служба "Нафтогазу" в Twitter. Об этом пишет gordonua.com.

"Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в пределах иска "Нафтогазу" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от "Северного потока" внести $145 млн от принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда. Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами "Северного потока" о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогазу" или согласование суда для получения таких средств", – отметили в компании.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".


По утверждению украинской компании, с 1 марта на сумму долга "Газпрома" насчитывается пеня.

"Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии.


 
 
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«Газпром» обязали получать согласие «Нафтогаза» при выплате дивидендов акционерам.
 
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