ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анджей Дуда: Польша выступает за расширение Европейского союза

05.07.2019 16:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Польши процитировал слова Иоанна Павла II.

Польша выступает за расширение Европейского союза. Об этом заявил глава польского государства, выступая на Саммите Западных Балкан в Познани. Анджей Дуда добавил, что «без полной интеграции Западных Балкан с ЕС Европа не начнет дышать полной грудью», передает «Радио Польша».

«Я говорю это осознанно как президент страны, которая пользуется средствами для развития ЕС, и которая в будущем обязуется делиться этими средствами с новыми странами. Это важно, поскольку Польша выступает за расширение ЕС, которая выступает за открытую и солидарную Европу, а не за Европу взаимных предубеждений, которая зацикливается на отдельных интересах и опасениях», - сказал польский президент.


Анджей Дуда также процитировал слова Иоанна Павла II, который сказал, что хотел бы, чтобы «суверенная Европа, оснащенная свободными институтами, однажды расширилась до пределов, установленных ее географией и историей».

B Саммите Западных Балкан принимают участие 14 премьеров из ЕС и балканских стран, в том числе Матеуш Моравецкий, канцлер Германии Ангела Меркель, премьеры Великобритании и Франции – Тереза Мэй и Эдуар Филипп, а также представители ЕК, которые обсуждают интеграцию западно-балканских стран с ЕС и экономическое развитие региона.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Польши процитировал слова Иоанна Павла II.
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Владивостоке задержан один из главарей гомельской «банды Морозова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика