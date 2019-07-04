Американский генерал рассказал, как поступят США, если страна подвергнется ядерной атаке

Источник материала: Tut.by

Американский генерал, начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн рассказал, каковы будут действия США в случае, если страна подвергнется ядерной атаке. Оказывается, что на этот случай есть детально продуманный план. Об этом пишет сайт defensemaven.io.



Изображение: wikipedia.org

После того как станет точно известно, что баллистические ракеты направляются в сторону Штатов, деятельность Вооруженных сил страны может быть условно разделена на три шага. Об этом рассказал Дэвид Голдфейн во время своего выступления на мероприятии по ядерному сдерживанию Института аэрокосмических исследований им. Митчелла.

С началом ядерной войны, как сообщил Митчелл, в его кабинете загорятся три красных индикатора, и он сделает три звонка. Сначала, согласно плану, он вызовет Верховного главнокомандующего союзниками в Европе генерала Тода Уолтерса, который сообщит, что потребуется, чтобы силы НАТО объединились.

Затем силы США и Североатлантического альянса начнут контратаку. На острие ее будут истребители пятого поколения F-35A с ядерным оружием (кстати, пока такого оружия у этих самолетов нет. Но генерал надеется, что оно появится через несколько лет). Истребители должны войти в воздушное пространство противника и по возможности уничтожить его ядерные ракеты.

Поддержку им окажут скоростные F-22 Raptor, целью которых будет завоевание господства в воздухе. Бомбардировщики B-2 Spirit должны подавить ПВО противника, используя стелс-технологии для обмана радаров. Эти самолеты тоже несут ядерное оружие и, вероятно, смогут уничтожить не только противовоздушную оборону, но и часть ядерного оружия. Голдфейн подчеркнул, что это произойдет раньше, чем межконтинентальные баллистические ракеты достигнут целей в США.

Большое внимание американский военный уделил при этом технологиям ПРО, которые потенциально могут сбивать МБР. Часть этой ПРО может располагаться на кораблях — крейсерах и эсминцах — и включать электромагнитные рельсотроны, корабельные лазеры и сверхскоростные снаряды.

Второй звонок Голдфейна предназначается командующему военно-космической обороной Терренсу О’Шонесси. Этот этап предполагает использовать перехватчики, чтобы уничтожить максимально возможное количество летящих баллистических ракет. При этом для большей эффективности ведется работа по наведению нескольких перехватчиков на одну МБР.

После этого Голдфейн собирается позвонить третьему абоненту, генералу Стратегического командования ВС США Джону Хайтену. По приказу последнего в бой должны пойти атомные подводные лодки с ядерным оружием. Последние составляют важнейший компонент стратегии «второго удара», то есть ядерной атаки на первым применившего атомное оружие противника.

Разумеется, этот план реализуем чисто теоретически. Будем надеяться, что главы государств окажутся достаточно умны, чтобы не довести дело до ядерного конфликта.