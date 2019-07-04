Азаренко играет с Халеп в третьем раунде Уимблдона. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко борется с румынкой Симоной Халеп за выход в четвертый круг Уимблдона. В последний раз Азаренко побеждала Халеп в 2012 году.



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Ранее Виктория Азаренко (40 WTA) и Симона Халеп (7 WTA) играли друг с другом четыре раза, и в этих матчах каждая из теннисисток добилась двух побед. В 2012 году на турнирах в Дохе и Линце Симоне не удалось взять больше трех геймов за сет. В двух других встречах в 2015-м на US Open и 2017-м на Уимблдоне наблюдалась борьба. В первом случае Вика выиграла один сет, а во втором — уступила в стартовой партии на тай-брейке.

C начала года Виктория одержала три победы над игроками из топ-10 (Ангеликой Кербер, Каролиной Плишковой и Элиной Свитолиной), а также потерпела шесть поражений от теннисисток из первой десятки мирового рейтинга (Петры Квитовой, Серены Уильямс, Эшли Барти, Слоан Стивенс, Каролины Плишковой, Наоми Осаки).

Напомним, что в первом раунде нынешнего розыгрыша Уимблдона Азаренко была сильнее француженки Ализе Корне — 6:4, 6:4, а далее уверенно переиграла австралийку Айлу Томлянович — 6:2, 6:0.

Азаренко является двукратной полуфиналисткой Уимблдона (2011, 2012). Трижды Вика прекращала борьбу здесь после поражений от Серены Уильямс: в четвертьфинале — в 2009-м и 2015-м, а также в полуфинале — в 2012-м. В прошлом сезоне Вика завершила выступление на уимблдонских кортах после поражения во втором раунде от чешки Каролины Плишковой.

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