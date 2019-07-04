Британский миллиардер решил доказать в суде, что он не злодей. И проиграл

Источник материала: Ежедневник



фото: forbes.ru

Владелец британского издания The Daily Telegraph, миллиардер Дэвид Баркли, входящий в топ-20 богатейших британцев, подал иск к малоизвестному французскому драматургу из-за пьесы, в которой он был изображен злодеем.

Процесс мог разорить писателя. Но суд встал на его сторону и даже обязал бизнесмена выплатить ответчику компенсацию, пишет Forbes .

Речь идет о британском миллиардере Дэвид Баркли и малоизвестном драматурге Эди Тийета де Клермон-Тоннере. Баркли подал в суд, потому что постановка Клермон-Тоннера «нарушала неприкосновенность его личной жизни и порочила его репутацию», пишет газета.

Речь идет о пьесе «Два брата и львы», которую показывали в маленьком парижском театре на 60 мест, сообщает FT. Постановка рассказывает о братьях, превратившихся из разносчиков газет в магнатов в сфере недвижимости.

За основу драматург взял историю Дэвида Баркли и его брата-близнеца Фредерика, которые занимают 13-е место в рейтинге богатейших британцев по версии Forbes с состоянием 4,6 млрд долларов. Он объяснил, что хотел исследовать то, как человека развращают деньги и власть. При этом спектакль заказал у драматурга спонсируемый государством театр Шербура.

Возмущение Баркли вызвало то, что в пьесе он изображен как злодей. Также миллиардер заявил, что в ней упоминаются детали его личной жизни — например, описывается интерьер его дома на острове Бреку. Клермон-Тоннер указывает, что создавал художественное произведение, а не биографию миллиардеров.

В итоге суд французского города Кан постановил, что Баркли не предоставил достаточных доказательств своих обвинений. Частично судьи обосновали свое решение тем, что миллиардер не представил им видеозапись представления. Также суд заключил, что право на творческое самовыражение в данном случае важнее предполагаемого вреда, который постановка якобы нанесла Баркли.

Суд обязал Баркли заплатить около 56 тыс. фунтов (около 70,6 тыс. долларов) Клермон-Тоннеру, его издателю и театрам, участвовавшим в работе над представлением. Также миллиардер должен заплатить за четыре публикации во французских газетах и журналах, направленные на восстановление репутации драматурга и его коллег.

Братья Дэвид и Фредерик Баркли вместе работали в бухгалтерском отделе компании General Electric, а затем занимались восстановлением и продажей пришедших в негодность домов. В 1975 году они приобрели свой первый отель. Сейчас им принадлежат гостиницы Ritz в Лондоне и Mirabeau в Монако. Также братья владеют британским изданием The Daily Telegraph.