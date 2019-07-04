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Лукашенко: Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси

05.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан страны с национальным праздником – Днем независимости, сообщает пресс-служба главы государства. 

По словам Лукашенко, две страны связывают братские отношения и схожее видение справедливого миропорядка. И Минск, и Каракас выступают против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела независимых стран.

«Венесуэльцы всегда могут рассчитывать на нашу поддержку в защите общих ценностей. Убежден, что только конструктивный диалог на основе принципов международного права способен обеспечить мирное сосуществование государств», – сказал президент Беларуси.
 
Также Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества с Венесуэлой во всех сферах.

«МИР 24» напоминает, что накануне о политической ситуации в Венесуэле высказался и президент России Владимир Путин.

«Лидер оппозиции господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную бренную Землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами», – прокомментировал Путин претензии оппозиционного лидера на президентское кресло без выборов.

Президент России также отметил, что Москву беспокоит ситуация в Венесуэле, в частности внешнее вмешательство в дела страны.
 



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси направил поздравление с Днем независимости Николасу Мадуро и заявил о заинтересованности Минска в сотрудничестве с Венесуэлой во всех сферах.
 
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