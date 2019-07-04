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туристам на въезде в мусульманский район Китая устанавливают шпионское приложение

05.07.2019 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайские власти с помощью специальной программы сканируют и скачивают содержимое смартфонов туристов, въезжающих в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Благодаря тому, что порой ее забывают удалить после проверки, журналистам New York Times и других агентств удалось изучить приложение. Об этом пишет Vox.


Фото: pixabay.com

Синьцзян-Уйгурский автономный район — это регион, населенный преимущественно уйгурами. Здесь есть так называемые «воспитательные лагеря», куда можно попасть за «излишнюю религиозность».

В статье, созданной совместно The New York Times, The Guardian, Motherboard, Süddeutsche Zeitung, NDR и экспертами по кибербезопасности, говорится, что когда туристы пытаются попасть по суше из Центральной Азии в Синьцзян, китайские пограничники задерживают их при въезде, настаивают на том, чтобы им отдали телефоны, и уносят их в отдельную комнату.

Пока владельцы ждут своих смартфоны час или больше, на телефоны устанавливается приложение под названием Fengcai, которое загружает данные из памяти — все текстовые сообщения, контакты, историю журнала вызовов, записи календаря и установленные приложения. Все эти конфиденциальные данные затем отправляются в незашифрованном виде на локальный сервер.

Приложение автоматически сканирует данные в поиске запрещенных предметов, входящих в список из 73 тысяч пунктов. В нем есть материалы, которые поощряют терроризм, такие как публикации Аль-Каиды или Исламского государства, а также западные академические книги о терроризме. Приложение также ищет отсканированные страницы из арабского словаря, цитаты из Корана или фото Далай-ламы.

Еще одна вещь, которую ищет Fengcai, это музыка японской металлической группы Unholy Grave, у которых есть песня под названием «Taiwan: Another China».

Такую программу установили, в частности, на смартфон одного из журналистов немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Приложение разработала компания Nanjing FiberHome StarrySky Communication Development Company — подразделение компании FiberHome, частично принадлежащей правительству КНР. Ни в этих фирмах, ни в правительстве Китая на запросы журналистов не ответили.

 
 
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Об этом свидетельствует расследование, созданное совместно The New York Times, The Guardian, Motherboard, Süddeutsche Zeitung, NDR и экспертами по кибербезопасности,
 
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