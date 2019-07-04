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Серьезное ДТП на могилевской трассе: движение на выезд из Минска сильно затруднено

05.07.2019 18:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 14-м километре могилевской трассы из-за аварии затруднено движение. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Читатели сообщают, что на выезде из столицы произошло серьезное ДТП, образовалась многокилометровая пробка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, спасатели, медики.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ, спасатели, медики.
 
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