Совет отказаться от сливочного масла назвали вредным

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Ученые попросили Всемирную организацию здравоохранения прекратить демонизировать насыщенные жиры, пишет « Здоровье Mail.Ru ».



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Группа из шестнадцати ученых из ведущих научных центров мира, специализирующихся в области взаимосвязей между питанием и здоровьем, опубликовала в журнале The British Medical Journal статью, в которой призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть свои рекомендации по потреблению насыщенных жиров.

В опубликованном в мае 2018 года проекте рекомендаций ВОЗ говорится, что тем, кто заботится о своем здоровье, необходимо сократить общий объем потребления насыщенных жиров до 10% от общего объема дневного энергопотребления и заменить их полиненасыщенными и мононенасыщенными жирами. Как полагают в ВОЗ, это позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от них.

Считается, что насыщенные жиры способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, что ведет к образованию холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов, их сужению и сокращению поступления крови и кислорода к сердцу.

Насыщенные жиры содержатся в сливочном масле, молоке, сыре, сметане, красном мясе, яйцах, выпечке, шоколаде. Полиненасыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами богаты растительные масла, включая оливковое, орехи, семена, жирная морская рыба, авокадо.

Авторы статьи во главе с профессором Копенгагенского университета Арне Аструпом (Arne Astrup), во-первых, обращают внимание на то, что под общим термином «насыщенные жиры» скрывается множество различных жирных кислот, которые отличаются по своей композиции, структуре, свойствам и физиологическому воздействию. К примеру, в шоколаде и молочных продуктах содержатся разные насыщенные жирные кислоты, которые «работают» в организме совершенно по-разному, а значит, нельзя обобщать и говорить о вреде насыщенных жиров в целом.

Во-вторых, Аструп и его коллеги высказали сомнение в реальном существовании связи между потреблением насыщенных жиров и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом ученые сослались на недавно опубликованные результаты мета-анализа данных, полученных в ходе нескольких крупных рандомизированных контролируемых клинических исследований, также наблюдательных исследований.

Эти исследования не выявили никакой связи между насыщенными жирами, болезнями сердца и смертностью от них.

Кроме того, исследования, которые такую связь находили, как правило, проводились с нарушениями и допущениями, что ставит их результаты под сомнение. Мало того, не все так просто и однозначно с «плохим» холестерином, высокий уровень которого обычно рассматривают как маркер высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают авторы статьи.

В-третьих, пишут ученые, продукты, содержащие насыщенные жиры, богаты другими питательными веществами, жизненно необходимыми для поддержания нормального состояния здоровья (витаминами, минералами, белком, клетчаткой, железом, цинком и так далее).

Отказ или снижение потребления этих продуктов может привести к очень печальным последствиям, включая болезни, вызванные дефицитом тех или иных микроэлементов.

Кроме того, рекомендации ВОЗ, направленные против насыщенных жиров, могут повысить уровень потребления продуктов, в которых мало таких жиров, но зато много очищенного крахмала, сахара и трансжиров, вред которых для здоровья уже убедительно доказан, говорится в статье.