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Купалье, цирк на воде и кино на мове. Куда сходить в выходные в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Погоду в эти выходные
Купалье
Время плести венки: в субботу в Гомеле пройдет народно-обрядовый праздник Купалье.
В Центральном районе Купалье начнется в 17.00 возле каскада озер по улице Макаенка.
В Железнодорожном районе гуляния начнутся уже в 15.00 у озер по проспекту Космонавтов, 70, и улице Озерной. Будет концерт.
В Любенском микрорайоне по улице Мележа концертно-театрализованная программа стартует в 17.00. В 19.15 можно будет увидеть обряд сожжения куклы Мары. Желающие смогут поучаствовать в «Картофельном боулинге» и «Дефиле с коромыслом».
Цирк на воде «Ватерленд»
Необычный цирк приехал в Гомель всего на три дня. В 170-ти тоннах воды в обрамлении свето-музыкальных фонтанов перед зрителями предстанут Русалки, медведи-Боцманы, пираты, а также аква-балет и лазерное шоу.
Заморский триллер на роднай мове
Герои фильма Альфонсо Куарона «Гравитация» в исполнении Джорджа Клуни и Сандры Буллок заговорят по-белорусски. Увидеть американо-британское кино на роднай мове можно уже в эти выходные.
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Погоду в эти выходные обещают не очень. Но разве это повод сидеть дома перед телевизором?
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