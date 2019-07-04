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Купалье, цирк на воде и кино на мове. Куда сходить в выходные в Гомеле

05.07.2019 18:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погоду в эти выходные обещают не очень. Но разве это повод сидеть дома перед телевизором? Тем более, есть куда сходить.


Купалье

Где: у городских водоемов

Когда: 6 июля

Почем: бесплатно

Время плести венки: в субботу в Гомеле пройдет народно-обрядовый праздник Купалье.

В Центральном районе Купалье начнется в 17.00 возле каскада озер по улице Макаенка.

В Железнодорожном районе гуляния начнутся уже в 15.00 у озер по проспекту Космонавтов, 70, и улице Озерной. Будет концерт.

В Любенском микрорайоне по улице Мележа концерт­но-театрализованная программа стартует в 17.00. В 19.15 можно будет увидеть обряд сожжения куклы Мары. Желающие смогут поучаствовать в «Картофельном боулинге» и «Дефиле с коромыслом».

Цирк на воде «Ватерленд»


Фото: сайт Гомельского государственного цирка

Где: Гомельский цирк

Когда: 5, 6 и 7 июля в 14.00 и 18.00

Почем: от 14 до 36 руб.

Необычный цирк приехал в Гомель всего на три дня. В 170-ти тоннах воды в обрамлении свето-музыкальных фонтанов перед зрителями предстанут Русалки, медведи-Боцманы, пираты, а также аква-балет и лазерное шоу.

Заморский триллер на роднай мове


Где: «Чаша Мира», Советская 1

Когда: 7 июля в 20.00

Почем: вход — одна чашка кофе

Герои фильма Альфонсо Куарона «Гравитация» в исполнении Джорджа Клуни и Сандры Буллок заговорят по-белорусски. Увидеть американо-британское кино на роднай мове можно уже в эти выходные.

 
Теги: Гомель
 
 
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Погоду в эти выходные обещают не очень. Но разве это повод сидеть дома перед телевизором?
 
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