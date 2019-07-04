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Поправки об одной отсрочке не отразятся на подготовке магистрантов и аспирантов — Минобразования

05.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Поправки об одной отсрочке не отразятся на подготовке магистрантов и аспирантов — Минобразования

Поправки об одной отсрочке от призыва, предусмотренные законом «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», не окажут существенного влияния на поступление в магистратуру и аспирантуру тех, кто мотивирован к научно-педагогической деятельности. Об этом заявили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования по итогам оценки возможных рисков для системы профобразования в связи с вступлением в силу закона.

В этом году высшие учебные заведения окончили 56 тыс. выпускников, в магистратуру на бюджетную форму планируется принять 3 тыс., в аспирантуру — чуть более тысячи человек.

Как отметили в Минобразования, в отличие от высшего образования I ступени, которое ориентировано на рынок труда, подготовка на II ступени высшего образования формирует знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и проводится в соответствии с потребностями науки, инновационной и образовательной деятельности. Для трудоустройства по широкому спектру специальностей в народно-хозяйственном секторе магистерская степень не требуется.

В министерстве считают, что поправки не затрагивают конституционное право на образование. Более того, в связи с вступлением в силу указанного закона гражданам, которые уволены со срочной военной службы (службы в резерве) и имеют рекомендации воинских частей, планируется расширить льготы при поступлении в учреждения высшего образования.

В соответствии со ст.49 Кодекса об образовании обучающимся, призванным на срочную военную службу и направленным для ее прохождения в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования страны, предоставляется отпуск на весь ее период. По завершении отпуска или его части, а также в течение одного года с даты увольнения со срочной военной службы в запас или отставку можно продолжить обучение в том же учреждении образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) на прежних условиях.

Молодые люди, которые учатся на дневной форме в учреждениях высшего и среднего специального образования или высшего образования на I ступени, могут освоить программы подготовки офицеров запаса и младших командиров в интересах Минобороны. Подготовка ведется на 7 военных факультетах и 5 военных кафедрах гражданских вузов по более чем 90 военно-учетным специальностям (БГУ, БНТУ, БГУИР, БелГУТ, БГМУ, БГАА, ГрГУ, ВГМУ, ГГМУ, ГрГМУ, ВГУ, БГАС). Обучение офицеров запаса и младших командиров — в пределах сроков получения высшего и среднего специального образования.

Кроме того, Минобразования разрабатывает новые нормы о сетевой форме подготовки специалистов. Это позволит желающим студентам, которые учатся в гражданских учреждениях высшего образования, где нет военных факультетов или кафедр, проходить подготовку по таким программам в тех гражданских вузах, где такие факультеты или кафедры есть.

Для выпускников, которые получили профессионально-техническое, среднее специальное, высшее (I ступень) образование и хотят продолжить учебу без перерыва, получив, соответственно, среднее специальное, высшее I и II ступени, послевузовское образование, предусмотрена служба в резерве. Такая возможность, заложенная в законе «О воинской обязанности и воинской службе», позволяет не прерывать обучение и завершить его в установленный срок.

Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, призванные на военную службу по призыву в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования страны и уволенные с нее, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку. Это предусмотрено ст.88 Кодекса об образовании.

Сегодня те ребята, кто уволен в запас в год приема после прохождения военной службы и имеет рекомендацию воинской части, могут быть зачислены вне конкурса при поступлении на отдельные специальности в вузы Минобороны и на военные факультеты, а также в иные силовые вузы. Это возможно при наличии в документе об образовании высоких отметок.

https://www.belta.by/

 
 
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Поправки об одной отсрочке от призыва, предусмотренные законом «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации...
 
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