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Легко ли быть белорусом в Москве? Записки цивилизованного гастарбайтера

05.07.2019 18:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Interfax.by запускает новую рубрику - "Личный опыт эмигранта", которая, безусловно, будет не просто интересна, но и полезна тем белорусам, которые решили начать новую жизнь, строить новую карьеру в другой стране.

Первопроходцем в этой рубрике станет покорившая Москву бывшая минчанка Юлия Кочубей, которая в цикле материалов, первый из которых мы публикуем сегодня, подробно расскажет о том, как переехала из белорусской столицы в российскую.

Итак, легко ли быть белорусом в Москве? 

Быть белорусом в Москве значительно легче, чем киргизом, дагестанцем или бурятом.  

Легко и с юридической точки зрения, и с бытовой. На законных основаниях белорус без регистрации может находиться на территории России 90 дней. Поэтому, если раз в три месяца выезжать из страны, законно можно жить и работать в России и без регистрации. Кроме того,  проверить факт въезда/выезда из России в Беларусь невозможно в связи с отсутствием погранконтроля на границе. Поэтому, в отличие от представителей других братских республик, белорусу регистрация нужна только для определения детей в школу, прикрепления к поликлинике или получения кредита в банке. Иными словами - если вы приехали всерьез и надолго.

Отношение к белорусам хорошее. Мы даже в более выигрышном положении по сравнению с жителями российских регионов. Те приехали из провинции, а мы из-за границы, где все то ли по-советски, то ли по-европейски. Родственник в Беларуси найдется почти у каждого второго, а в Минск последнее время съездил каждый третий москвич.  

Устроиться на работу белорусам легко. Здесь ценят если уж не белорусское образование, то белорусские дипломы – в первую очередь за отсутствие фальсификата. Особенно это касается медиков.

Белорусские продукты питания тоже на хорошем счету - вовсе не из-за их органолептических свойств, а из-за железобенной веры в то, что в Беларуси все под контролем и нет такой махровой антисанитарии, как на российских фабриках-заводах, где на одном оборудовании могут делать диетические, молочные, халяльные продукты и рульку. Когда-то много шума наделало видео работников сырзавода, которые принимали ванну в молоке, предназначенным для производства сыра.

Ездить на машине с белорусскими номерами тоже удобно. В конце прошлого  года было заключено межправительственное соглашение об обмене информацией о нарушителях ПДД. Но пока отсутствует  механизм его применения, штрафы белорусам фактически не выписываются. Хотя на трассе к вам будут особо внимательны постовые с радаром. Но есть в белорусских номерах и минус – как-то у меня их сняли и за деньги предлагали "найти". Раньше такое практиковали и с российскими, но сейчас их можно восстановить за пару дней. Так что воришки переключились на иностранные.

В целом белоруса в Москве видно, если не белокурым волосам, то по открытому и наивному взгляду. Это привлекает внимание - вас постоянно будут или пытаться надуть или будут спрашивать дорогу. С первым понятно, но и второму у меня есть объяснение - на невербальном уровне в нас чувствуется отсутствие внутренней агрессии.

Еще, по моим опыту и наблюдениям, белорусам охотно сдают жилье.

Но это все про "легко".

Что же сложно?

Самое сложное – не сравнивать: цены, зарплаты, качество услуг, чистоту дворов. Сложно тратить на дорогу в среднем час в один конец. Сложно стоять в беспросветных пробках. Сложно принимать решение здесь и сейчас, не взвешивая, как мы привыкли, за и против. Сложно не реагировать на сирены скорой помощи на улицах, сложно не теряться в "муравейнике" метро. А еще надо открывать  упаковку с яйцами и проверять, нет ли битых, надо привыкнуть к скидкам в 80-90%, к круглосуточной работе сферы услуг. В общем - к жизни нон-стоп.

Я поняла, что "взгляд замыливается", когда перестала слышать пресловутый московский акцент. И тогда я начала писать "Записки цивилизованного гастарбайтера": о жизни в большом городе, детских садах, школах, кафе-ресторанах, поликлиниках, метро и автомобилях. Накопилось на целую книжку.

И вот темы, про которые я расскажу в следующих публикациях:

Как прожить в Москве без больших денег
Дороги и пробки Москвы 
Гендерная загадка Москвы 
Москва и "национальный вопрос"
Москва - город не видящих друг друга людей 
Кафе и рестораны Москвы 
Дети в Москве 
Мода по-московски
Можно ли добиться правды в дорожной инспекции
Мигранты: кто, зачем и почему 
Гигантский рынок, которого нет 
Странности Москвы 
Автомобиль или метро в Москве 
Москва православная 
Лучше быть богатым, но здоровым 
Патриотизм силы 
Чиновники Москвы 
Я и полиция Москвы 
Вы не знаете как пройти к...? Где  найти москвича в Москве
Любовь в Большом городе.  

Автор: Юлия Кочубей

#записки_цивилизованного_гастарбайтера

 
Теги: Минск
 
 
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Interfax.by запускает новую рубрику - "Личный опыт эмигранта", которая, безусловно, будет не просто интересна, но и полезна тем белорусам, которые решили начать новую...
 
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