Беларусь предложила МАГАТЭ проект техсотрудничества по эксплуатационной безопасности БелАЭС

Источник материала: Интерфакс

Беларусь предложила МАГАТЭ проект технического сотрудничества по эксплуатационной безопасности Белорусской АЭС, сообщил заместитель генерального директора БелАЭС Валерий Сенють.

"Белорусская АЭС вместе с департаментом по ядерной энергетике Минэнерго разработала концепцию проекта технического сотрудничества на 2020-2021 годы - "Повышение эксплуатационной безопасности БелАЭС при вводе в эксплуатацию и эксплуатации АЭС". Этот проект базируется на потребностях страны на нынешнем этапе реализации ядерной энергетической программы", - сказал Сенють госагентству БелТА.

"Беларусь находится в завершающей стадии строительства АЭС, поэтому приоритетные задачи - подготовка эксплуатирующей организации к вводу АЭС и дальнейшая надежная и безопасная эксплуатация", - отметил он.

Сенють уточнил, что новый программный цикл технического сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ поможет в развитии системы подготовки персонала, внедрении интегрированной системы управления, совершенствовании культуры безопасности.

Ключевые структуры, которые будут вовлечены в проект технического сотрудничества, - департамент по ядерной энергетике министерства энергетики, Белорусская АЭС и ГПО "Белэнерго". Кроме того, к проекту подключатся министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство здравоохранения, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, институты НАН Беларуси.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").