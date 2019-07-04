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Правительство усилило надзор за обеспечением безопасности БелАЭС на основании рекомендаций МАГАТЭ

05.07.2019 17:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси внесло изменения в положение об организации и осуществлении контроля (надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.

Как сказано в сообщении Госатомнадзора МЧС, соответствующие изменения утверждены постановлением Совмина №452 с учетом рекомендаций, полученных в ходе миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры (миссия IRRS).

Миссия IRRS работала в Беларуси в октябре 2016 года.

В соответствии с решением правительства, с учетом международной практики вводится дополнительный инструмент реагирования - проверки в порядке реагирования. Проверки будут проводить  надзорные органы в ответ на незапланированную ситуацию на площадке сооружения БелАЭС, например, при обнаружении факторов, потенциально влияющих на безопасность.

Кроме этого, внесены изменения в порядок оформления результатов комплексных проверок, которые проводятся надзорными органами в составе единой комиссии.

Как сообщалось, миссия IRRS в 2016 году рекомендовала Беларуси усовершенствовать систему реагирования на ЧС при эксплуатации Белорусской АЭС и максимально приблизить ее к нормам МАГАТЭ.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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Правительство Беларуси внесло изменения в положение об организации и осуществлении контроля (надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и вводе в...
 
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