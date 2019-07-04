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Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, 6 июля, в Минске

05.07.2019 17:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу, 6 июля, в Минске.

Днем 6 июля (суббота) во многих районах республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили в Белгидромете.

Погодные условия на территории Беларуси в этот день будет определять прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, по северо-востоку скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы. Ветер западный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная в середине дня +15..+21°С, по югу до +23°С. Атмосферное давление будет падать.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу, 6 июля, в Минске. Днем 6 июля (суббота) во многих районах республики и в Минске ожидается усиление ветра...
 
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