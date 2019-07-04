Правительство повысило на 10% ставки утильсбора на ввозимые авто

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси повысило на 10% ставки утилизационного сбора, который уплачивается при ввозе автотранспортного средства на территорию республики.

Как сообщается на сайте Совмина, новые ставки утильсбора утверждены постановлением правительства №437.

В соответствии с документом ставка утильсбора на ввозимые физлицами авто не старше 3 лет составит Br544,5 (ранее Br495) и Br816,7 (Br742,5) - для авто старше 3 лет. Такие же ставки действуют для авто с электродвигателями.

Утилизационный сбор для грузовых автомобилей в зависимости от массы и даты выпуска утвержден в размере от Br4,08 тыс. до Br96,38 тыс., на автобусы и другую пассажирскую технику - от Br4,9 тыс. до Br42,47 тыс.

На самосвалы, предназначенные для работы в условиях бездорожья, утильсбор составляет от Br111,08 тыс. до Br326,7 в зависимости от массы и возраста техники.

Ставка на прицепы и полуприцепы составит Br38,64 тыс.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.