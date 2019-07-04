ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство повысило на 10% ставки утильсбора на ввозимые авто

05.07.2019 17:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси повысило на 10% ставки утилизационного сбора, который уплачивается при ввозе автотранспортного средства на территорию республики.

Как сообщается на сайте Совмина, новые ставки утильсбора утверждены постановлением правительства №437.

В соответствии с документом ставка утильсбора на ввозимые физлицами авто не старше 3 лет составит Br544,5 (ранее Br495) и Br816,7 (Br742,5) - для авто старше 3 лет. Такие же ставки действуют для авто с электродвигателями.

Утилизационный сбор для грузовых автомобилей в зависимости от массы и даты выпуска утвержден в размере от Br4,08 тыс. до Br96,38 тыс., на автобусы и другую пассажирскую технику - от Br4,9 тыс. до Br42,47 тыс.

На самосвалы, предназначенные для работы в условиях бездорожья, утильсбор составляет от Br111,08  тыс. до Br326,7 в зависимости от массы и возраста техники.

Ставка на прицепы и полуприцепы составит Br38,64 тыс.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси повысило на 10% ставки утилизационного сбора, который уплачивается при ввозе автотранспортного средства на территорию республики. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика