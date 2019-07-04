КГК проверил ход заготовка кормов и нашел нарушения

Источник материала: Интерфакс

Комитет госконтроля провел мониторинг кормозаготовки в 53 сельхозорганизациях во всех областях Беларуси, выявил в ходе него технологические и организационные упущения, сообщила пресс-служба КГК.

"Как показывают результаты контрольно-аналитических мероприятий, на своевременность проведения косьбы и уборки трав первого укоса отрицательно повлияли организационные упущения местных органов власти, руководителей сельхозорганизаций в вопросах подготовки кормозаготовительной техники, накопления ГСМ", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Так, в 18 из 53 хозяйств установлены факты, свидетельствующие о низкой готовности кормоуборочной техники, в 36 хозяйствах установлены нарушения технологических регламентов при кормозаготовке. "Косьба после наступления оптимальной фазы развития трав, закладка сенажной массы с повышенной влажностью, превышение установленных сроков заполнения сенажных траншей и другие нарушения негативно отразятся на качестве кормов", - отметили в КГК.

Кроме того, согласно мониторингу комитета, не во всех сельхозорганизациях был создан запас топлива для проведения уборки трав, в некоторых хозяйствах по этой причине простаивала кормозаготовительная техника. Помимо того, контролеры при проведении мониторинга выявили приписки убранных площадей.

"Одним из технологических приемов повышения качества и питательности травяных кормов является применение при их заготовке консервантов. Однако на 25 июня в целом по республике с применением консервантов заготовлено только 62,7% сенажа, в том числе в хозяйствах Гомельской области – 23,7%, Минской – 34%, Витебской – 37,3%", - констатировали в комитете.

"В результате технологических упущений и отсутствия должной организации работ уборка первого укоса трав в некоторых регионах республики продолжалась более 25 дней, что негативно отразилось на качестве заготовленного корма", - резюмировали в КГК.