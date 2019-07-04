Криминальное трио вымогало деньги у односельчанина: вывезли в лес в багажнике и заставили копать яму

Источник материала: Интерфакс

Дзержинские следователи расследуют дело о вымогательстве.

"По данным следствия, трое жителей Дзержинского района (26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша) под предлогом необходимости погашения надуманного долга угрожали убийством 29-летнему односельчанину", - рассказали в Следственном комитете.

По информации ведомства, ночью на автомобиле они приехали к дому потерпевшего, принудили залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая физической расправой, дали мужчине лопату и заставили выкопать яму. Потом засыпали его песком и требовали передать им $600. Получив согласие, обратно привезли в багажнике домой в деревню.

Ко всем троим обвиняемым в вымогательстве (ч. 2 ст. 208 УК РБ) применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная квалификация действиям подследственных будет дана по результатам расследования.