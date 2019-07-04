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Четыре комнаты и много света. Как выглядит минская квартира с элементами пляжного домика
Источник материала: Tut.by
Квартира, представленная сегодня в рубрике, — воплощенный в жизнь дизайн-проект студии Shmidt Studio. Интерьер четырехкомнатной квартиры — современный, с акцентами скандинавского стиля и экомотивов. И, как говорит дизайнер, «с нюансами калифорнийского пляжного домика». Об этом жилье рассказывает
Прихожая
В прихожей справа от входа — во всю стену шкафы с дверцами-шаттерсами, через которые свободно циркулирует воздух (что немаловажно). Внутри — не только полки, спрятанные трубы и системы хранения, но и специально отведенное место для размещения велосипедов.
У противоположной стены — большое зеркало в декоративной раме и дополнительный «боковой» свет.
Кабинет
Слева от входа — отдельный кабинет, он же гостевая комната.
— Здесь акцент на синем цвете: на одной стене у нас градиент, на другой — выкрашенные в один цвет полочки для хранения вещей. Возле окна — рабочая поверхность. Рядом — удобный кожаный диван.
Гостевой санузел
Рядом с кабинетом — гостевой санузел с постирочной зоной, представляющей собой стиральную машину с функцией сушки белья, и навесной шкафчик для хранения вещей.
Над двойным умывальником — большое зеркало с дополнительной подсветкой сверху, по бокам и снизу.
Гостиная, объединенная с кухней и столовой
Большое объединенное пространство условно разделено на зоны: медиапространство с телевизором, столовая с большим обеденным столом и кухня.
Зона медиа условно отделяется от остального пространства большим мягким диваном с наполнителем «пух/перо». Журнальный столик — из натурального дуба, искусственно состарен. Вокруг телевизора — незаметные на первый взгляд системы хранения.
В зоне столовой — большой, массивный дубовый стол и стулья, выполненные на заказ. Условный вход в кухню обрамлен деревянным порталом, изготовленным из того же материала, что и стол.
Центральное место на кухне занимает остров, который объединил в себе и рабочую поверхность, и системы хранения, и необходимые розетки по бокам. Сверху — дополнительная вентиляция и отдельный локальный свет.
Несмотря на небольшую площадь, кухня вместила в себя полный «фарш»: большой встроенный холодильник, микроволновая печь, духовой шкаф, винный шкаф, вентиляцию, пищевой измельчитель, фильтр для воды, индукционную плиту и много мест для хранения.
Фасады некоторых верхних шкафчиков прозрачные — они просматриваются из гостиной и несут декоративную функцию.
Спальня
Центральное место в спальне занимает большая двуспальная кровать с дополнительными выдвижными системами хранения, прикроватные тумбочки и банкетка, выполненные на заказ, светильники из бетона. Декоративное изголовье во всю стену сделано с имитацией окон: «кажется, откроешь их — а там море».
Напротив кровати — дубовая панель, на которой в скором времени появится телевизор, цветной комод, изготовленный по эскизам дизайнеров.
Ванная
В ванной комнате для хозяев — большая ванна, умывальник и зеркало, визуально расширяющее пространство. Внизу — дополнительная система хранения.
Детская
По словам Геннадия, детскую создавали модульной — чтобы, когда ребенок вырастет, можно было просто добавить молодежных деталей без необходимости полностью менять интерьер.
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Интерьер четырехкомнатной квартиры - современный, с акцентами скандинавского стиля и экомотивов.
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