Четыре комнаты и много света. Как выглядит минская квартира с элементами пляжного домика

Источник материала: Tut.by

Квартира, представленная сегодня в рубрике, — воплощенный в жизнь дизайн-проект студии Shmidt Studio. Интерьер четырехкомнатной квартиры — современный, с акцентами скандинавского стиля и экомотивов. И, как говорит дизайнер, «с нюансами калифорнийского пляжного домика». Об этом жилье рассказывает CityDog.by .





Прихожая

В прихожей справа от входа — во всю стену шкафы с дверцами-шаттерсами, через которые свободно циркулирует воздух (что немаловажно). Внутри — не только полки, спрятанные трубы и системы хранения, но и специально отведенное место для размещения велосипедов.





У противоположной стены — большое зеркало в декоративной раме и дополнительный «боковой» свет.





Кабинет

Слева от входа — отдельный кабинет, он же гостевая комната.

— Здесь акцент на синем цвете: на одной стене у нас градиент, на другой — выкрашенные в один цвет полочки для хранения вещей. Возле окна — рабочая поверхность. Рядом — удобный кожаный диван.

























Дверцы шкафа с целью экономии пространства сделаны раздвижными и открываются «внахлест» друг на друга. Рядом со шкафом — комод, созданный по эскизам дизайнеров студии, и авторская полочка на лямках.

Гостевой санузел

Рядом с кабинетом — гостевой санузел с постирочной зоной, представляющей собой стиральную машину с функцией сушки белья, и навесной шкафчик для хранения вещей.







Душевая — с тонированным стеклом. Внутри кабины на стене есть встроенная ниша для хранения различных баночек.





Над двойным умывальником — большое зеркало с дополнительной подсветкой сверху, по бокам и снизу.

Гостиная, объединенная с кухней и столовой

Большое объединенное пространство условно разделено на зоны: медиапространство с телевизором, столовая с большим обеденным столом и кухня.

Зона медиа условно отделяется от остального пространства большим мягким диваном с наполнителем «пух/перо». Журнальный столик — из натурального дуба, искусственно состарен. Вокруг телевизора — незаметные на первый взгляд системы хранения.

















Сбоку на стене — объемный стеллаж как один из способов декорировать пустую стену. «Окошки» для хранения выкрашены в два цвета: светло-голубой и приглушенный желтый.







В зоне столовой — большой, массивный дубовый стол и стулья, выполненные на заказ. Условный вход в кухню обрамлен деревянным порталом, изготовленным из того же материала, что и стол.



















Центральное место на кухне занимает остров, который объединил в себе и рабочую поверхность, и системы хранения, и необходимые розетки по бокам. Сверху — дополнительная вентиляция и отдельный локальный свет.







— Столешница самой кухни деревянная, и это прямо для тех, кто хочет себя проверить, — отмечает дизайнер Геннадий. — Дерево боится ударов, воды — с ним нужно очень аккуратно обращаться и тщательно за ним ухаживать.

Несмотря на небольшую площадь, кухня вместила в себя полный «фарш»: большой встроенный холодильник, микроволновая печь, духовой шкаф, винный шкаф, вентиляцию, пищевой измельчитель, фильтр для воды, индукционную плиту и много мест для хранения.





Фасады некоторых верхних шкафчиков прозрачные — они просматриваются из гостиной и несут декоративную функцию.

Спальня

Центральное место в спальне занимает большая двуспальная кровать с дополнительными выдвижными системами хранения, прикроватные тумбочки и банкетка, выполненные на заказ, светильники из бетона. Декоративное изголовье во всю стену сделано с имитацией окон: «кажется, откроешь их — а там море».

Напротив кровати — дубовая панель, на которой в скором времени появится телевизор, цветной комод, изготовленный по эскизам дизайнеров.































Возле окна — широкий мягкий подоконник, о котором, наверное, мечтают все. Радиатор от окна перенесли на боковую стенку.

Ванная

В ванной комнате для хозяев — большая ванна, умывальник и зеркало, визуально расширяющее пространство. Внизу — дополнительная система хранения.













На стене возле самой ванны, в «мокрой» зоне, — плитка с имитацией дерева. На противоположной стене — панели из натурального дерева, которые смотрятся как декоративные рейки.

Детская

По словам Геннадия, детскую создавали модульной — чтобы, когда ребенок вырастет, можно было просто добавить молодежных деталей без необходимости полностью менять интерьер.

























Основная «фишка» комнаты — шкаф с оригинальными дверцами: на одних можно рисовать, на других — к специальным резиночкам крепить картинки.

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