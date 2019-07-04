|
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу. Причиной стал сильный ветер.
Как
Ветер прогнозируется западный с порывами до 14-18 м/с, в Минске – до 20 м/с.
Ночью столбик термометра будет показывать +7… +9°C, на юге Беларуси – +10… +12°C. Днём потеплеет до +16… +18°C, в южных районах – до +21... +23°C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу. Причиной стал сильный ветер. Как сообщает Белгидромет, 6 июля в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)