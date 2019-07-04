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Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту России и семьям погибших при наводнении в Иркутской области

05.07.2019 17:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 15 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате масштабного наводнения в Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту России и семьям погибших при наводнении в Иркутской области

К этому моменту известно о более чем 20 жертвах. Слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших, а также президенту России направил Александр Лукашенко. Таких серьезных катаклизмов в этом регионе не наблюдалось более 180 лет. Затоплены оказались более сотни населённых пунктов.

Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту России и семьям погибших при наводнении в Иркутской области

В области всё ещё действует режим чрезвычайной ситуации. Ущерб, нанесённый сельскому хозяйству, оценивается почти в 5 миллионов долларов, а на восстановление дорог уйдёт без малого 13 миллионов.

Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

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Новости России. 15 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате масштабного наводнения в Иркутской области, сообщили в программе Новости «24...
 
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