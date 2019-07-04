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Брестское «Динамо» потеряло форварда. Фамейе перешел в российский «Оренбург»
Источник материала: Tut.by
Нападающий брестского «Динамо» Джоэль Фамейе прибыл в расположение клуба РПЛ «Оренбург», который сейчас находится на сборах в Австрии. Это стало понятно из короткого видео, которое разместили в клубном инстаграме.
Футболисту устроили приветственный коридор, а в комментариях «Динамо» пожелало бывшему игроку удачи.
Слухи о том, что ганец уйдет из Бреста, появились пару недель назад. В текущем сезоне чемпионата Беларуси форвард провел 10 матчей, забил пять голов и отдал три голевые передачи.
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Футболисту устроили приветственный коридор, а в комментариях «Динамо» пожелало футболисту удачи.
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