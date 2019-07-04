Брестское «Динамо» потеряло форварда. Фамейе перешел в российский «Оренбург»

Источник материала: Tut.by

Нападающий брестского «Динамо» Джоэль Фамейе прибыл в расположение клуба РПЛ «Оренбург», который сейчас находится на сборах в Австрии. Это стало понятно из короткого видео, которое разместили в клубном инстаграме.

Футболисту устроили приветственный коридор, а в комментариях «Динамо» пожелало бывшему игроку удачи.

Слухи о том, что ганец уйдет из Бреста, появились пару недель назад. В текущем сезоне чемпионата Беларуси форвард провел 10 матчей, забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов Когда: 10 июля, 20.00 Где: «Борисов-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН