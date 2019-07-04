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Брестское «Динамо» потеряло форварда. Фамейе перешел в российский «Оренбург»

05.07.2019 18:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий брестского «Динамо» Джоэль Фамейе прибыл в расположение клуба РПЛ «Оренбург», который сейчас находится на сборах в Австрии. Это стало понятно из короткого видео, которое разместили в клубном инстаграме.

Футболисту устроили приветственный коридор, а в комментариях «Динамо» пожелало бывшему игроку удачи.

Слухи о том, что ганец уйдет из Бреста, появились пару недель назад. В текущем сезоне чемпионата Беларуси форвард провел 10 матчей, забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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Теги: Брест
 
 
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Футболисту устроили приветственный коридор, а в комментариях «Динамо» пожелало футболисту удачи.
 
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