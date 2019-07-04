Пьяный 16-летний подросток угнал машину и попал в ДТП: авто сгорело

Источник материала: Аргументы и факты

16-летний парень вечером выпивал вместе с друзьями. В какой-то момент молодой человек решил пойти домой. На улице он заметил припаркованный «Рено» с ключами в замке зажигания. Парень сел в машину и завел мотор.

Молодой человек вскоре въехал в скамейку. На проселочной дороге он не справился с управлением, съехал за пределы трассы и наскочил на камень. От удара машина воспламенилась.

Испугавшись, несовершеннолетний выбросил ключи и побежал домой. В деревне его задержали очевидцы происшествия, они же вернули нарушителя на место ДТП, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ УВД Гродненского облисполкома.