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Пьяный 16-летний подросток угнал машину и попал в ДТП: авто сгорело

05.07.2019 18:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный 16-летний подросток угнал машину и попал в ДТП: авто сгорело
ГАИ УВД Гродненского облисполкома

16-летний парень вечером выпивал вместе с друзьями. В какой-то момент молодой человек решил пойти домой. На улице он заметил припаркованный «Рено» с ключами в замке зажигания. Парень сел в машину и завел мотор.

Молодой человек вскоре въехал в скамейку. На проселочной дороге он не справился с управлением, съехал за пределы трассы и наскочил на камень. От удара машина воспламенилась. 

Испугавшись, несовершеннолетний выбросил ключи и побежал домой. В деревне его задержали очевидцы происшествия, они же вернули нарушителя на место ДТП, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ УВД Гродненского облисполкома. 

На момент освидетельствования содержание алкоголя в крови парня превышало допустимое более чем в 2,5 раза. 

Пьяный 16-летний подросток угнал машину и попал в ДТП: авто сгорело
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ДТП произошло четвёртого июля в агрогородке Одельск Гродненского района.
 
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