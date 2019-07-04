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Заставили рыть себе могилу: под Дзержинском у сельчанина выбивали "долг"

05.07.2019 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дзержинские следователи расследуют дело о вымогательстве.

По данным следствия, трое жителей Дзержинского района (26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша) под предлогом необходимости погашения выдуманного долга угрожали убийством 29-летнему односельчанину, пишет udf.by

Ночью на автомобиле они приехали к дому потерпевшего, принудили залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая физической расправой, дали мужчине лопату и заставили выкопать яму. Потом засыпали его песком и требовали передать им 600 долларов США. Получив согласие, обратно привезли в багажнике домой в деревню.

Ко всем троим обвиняемым в вымогательстве (ч. 2 ст. 208 УК РБ) применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная квалификация действиям подследственных будет дана по результатам расследования, сообщает СК в своем Телеграм-канале.
 
 
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Дзержинские следователи расследуют дело о вымогательстве.
 
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