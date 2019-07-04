Чалый: Как властям достичь заветной планки ВВП в $ 100 миллиардов

TUT.BY Сергей Чалый рассказал о масштабном исследовании роли государственных предприятий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. В программе «Экономика на пальцах» нарассказал о масштабном исследовании роли государственных предприятий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.





По словам экономиста, Беларусь на фоне других стран из вышеупомянутого региона выглядит хуже остальных. И все же у исследователей есть что предложить белорусским властям.









В своем исследовании эксперты допускают, что сохранение огромной доли государства в экономике Беларуси может быть продиктовано какими-то внутренными причинами, возможно, не экономическими. Но при этом властям дается четкий сигнал: социальные цели, которыми до сих пор оправдывалось сохранение огромного количества госпредприятий, больше не достигаются.





— То есть рациональных оснований сохранять эти предприятия в их неэффективном виде не так и много.





Далее, объяснил экономист, авторы исследования попытались смоделировать ситуацию — как на темпы экономического роста Беларуси может повлиять повышение качества корпоративного управления госпредприятиями до уровня частных.









— На примере Сербии, у которой в два раза меньше доля государственных предприятий, у них получилось два процента роста только за счет улучшения корпоративного управления.





Отсюда вывод: если Сербия, у кторой госсектор в два раза меньше нашего, путем снятия неэффективности управления может получить плюс два процентных пункта экономического роста, несложно догадаться, что у нас потенциал для роста еще выше.





Экономист убежден, что следуя рекомендациям экспертов МВФ и ЕБРР, власти смогут достичь темпов роста белорусской экономики для получения озвученных ранее $ 100 миллиардов ВВП.