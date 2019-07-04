Отец бизнесмена Кныровича: Холдинга «Сармат» больше нет

Год назад суд Фрунзенского района Минска приговорил бизнесмена Александра Кныровича к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. В вину ему вменили уклонение от уплаты налогов и дачу взятки в крупном размере. Позже Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу и сократил срок наказания до пяти лет.





В холдинг «Сармат» входило три производственных предприятия: «СарматТермо-Инжиниринг» в Смолевичах, завод «Радекс» и ещё один завод в Копыле. Оборот холдинга за год достигал $ 58 млн. На всех предприятиях в сумме трудилось 650 человек.





Уголовное дело против Александра Кныровича касалось лишь предприятия «СТИ» и его дочерней питерской компании «СТИ-Трейдинг», которую следствие посчитало лжепредпринимательской структурой, созданной для уклонения от уплаты налогов. Несмотря на это, пострадали все предприятия, входившие в холдинг Кныровича. На данный момент «СарматТермо-Инжиниринг» и копыльский завод по производству сухих строительных смесей признаны банкротами и продаются. Только заводу «Радекс» удалось кое-как выжить.





— Холдинга «Сармат» больше нет, — констатирует Станислав Кнырович. — Когда мы встретились с юристом [на следующий день после задержания Александра Кныровича и его коллег], он сказал, что сейчас вам всем крышка. Не потому, что президент по телевизору выступил, а только по экономическим причинам.



