МАЗ намерен выпускать тягачи с роботизированными коробками передач

МАЗ намерен освоить выпуск тягачей с роботизированными коробками передач немецкой компании ZF. Осенью планируется собрать первый такой тягач с 12-ступенчатой коробкой Trakson 12TX2210TD.









Она будет установлена на седельном тягаче МАЗ-544028 с двигателем Weichai WP12. После испытаний планируется устанавливать такие коробки на серийных машинах.





ZF поставляет МАЗу механические и автоматические коробки передач для грузовой и пассажирской техники, а также другие узлы и комплектующие. Коробки передач и раздаточные коробки ZF также установлены в спортивных автомобилях, которые использует команда «МАЗ-СПОРТавто» во время ралли-рейдов, сообщили в пресс-службе завода.