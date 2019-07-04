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МАЗ намерен выпускать тягачи с роботизированными коробками передач

05.07.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Их будет поставлять концерн ZF.

МАЗ намерен освоить выпуск тягачей с роботизированными коробками передач немецкой компании ZF. Осенью планируется собрать первый такой тягач с 12-ступенчатой коробкой Trakson 12TX2210TD.


Она будет установлена на седельном тягаче МАЗ-544028 с двигателем Weichai WP12. После испытаний планируется устанавливать такие коробки на серийных машинах.

ZF поставляет МАЗу механические и автоматические коробки передач для грузовой и пассажирской техники, а также другие узлы и комплектующие. Коробки передач и раздаточные коробки ZF также установлены в спортивных автомобилях, которые использует команда «МАЗ-СПОРТавто» во время ралли-рейдов, сообщили в пресс-службе завода.
 
 
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