Мотолько пообещал $1000 за сведения, которые помогут оправдать экс-замглавы Минска

Жесткий обвинительный приговор чиновнику был вынесен сегодня, 5 июля. Его приговорили к 12 годам усиленного режима с конфискацией имущества по обвинению во взятке размером 2,5 тыс. долларов и незаконно полученной премии размером около 1 тыс. долларов, а также в незаконных распоряжениях на посту без материального ущерба.





После этого Антон Мотолько написал в своем Facebook:





«Заплачу 1000$ за информацию (желательно с доказательствами) о том, кому перешёл дорогу Андрею Доморацкому. Либо за информацию, которая поможет в новом судебном заседании (а семья и Андрей Владимирович будут опротестовывать это решение суда, само собой)».





Доморацкий вину не признал. Его близкие считают его несправедливо осужденным.









По мнению Мотолько, ни одно из трех обвинений в адрес Доморацкого во время следствия и на суде доказано не было, и обвинительный приговор ему свидетельствует об отсутствии справедливого суда.





«И да, как я и говорил. Если вы чиновник уровня руководителя и выше и читаете этот пост — валите как можно скорее из гос.службы. Кто знает, может завтра кто-то точно так же захочет посадить вас, и сделает это за два звонка», — добавил активист.





Он также упрекнул коллег и знакомых Доморацкого в том, что почти никто из них не пришел поддержать его на суде, и призвал их «найти смелость» и прийти на новые судебные заседания.





Тех, кто владеет информацией, которая может помочь Доморацкому при обжаловании приговора, Антон Мотолько просит связаться с ним посредством электронной почти (toxaby@protonmail.com или toxaby@gmail.com) либо Telegram: @Toxaby.