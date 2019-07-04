Родившиеся в День независимости Беларуси малыши получили подарки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Особый подарок на День независимости Беларуси преподнесли женщины. 3 июля на свет появились 189 малышей, сообщает телеканал «МИР 24».

Активисты общественного объединения «Белая Русь» поздравили мам и новорожденных по всей стране. В минский научно-практический центр «Мать и дитя» с поздравлениями пришла глава администрации президента Наталья Кочанова. Там праздничный бэби-бум отметили двумя двойнями. Многие родители в тот день получили особый статус многодетных.

«Отношение персонала очень хорошее. Когда рожала, врачи поддерживали, помогали. Сегодня тоже такое внимание, я не ожидала», – говорит мама двойни Екатерина Лапинская.

«Это праздник не только для мам, которые родили для себя такое счастье. Это праздник для всех нас, потому что нам очень хочется, чтобы в нашей стране нас, белорусов, было как можно больше. Это будущее нашей страны. Это то, для чего мы живем на этой земле», – отметила глава администрации президента.

Акция существует уже 10 лет. За это время более трех тысяч мам по всей стране получили подарки.



