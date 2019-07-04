В Слуцке открылся новый цех «Кранового завода» - уникальное для Беларуси производство

Источник материала: Слуцк Город





На «Крановом заводе» в Слуцке будут изготавливать мощные краны мостового типа грузоподъемностью до 240 тонн. Таких «силачей» не делают больше ни на одном белорусском предприятии, да и в мире подобных производств единицы, пишет МЛЫН.BY.

Чтобы реализовать масштабный проект, на заводе провели глобальную модернизацию и возвели новый цех. Размер построенных площадей — 6,4 тыс. кв. метров. Таким образом производственная территория предприятия увеличилась примерно на 20%.





Цех поражает масштабами. Просторные, светлые помещения, новейшее оборудование — крановый завод не просто обновили, его фактически создали заново.

Открытие обновленного производства посетили председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, министр промышленности Павел Утюпин, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Рогащук.





— Сегодня праздник не только для заводчан, но и для всего города Слуцка, — отметил Михаил Мясникович. — Созданы новые рабочие места для специалистов с высоким уровнем квалификации. И не менее важно, что и на действующем производстве тоже прошла модернизация, появились новые современные станки, которые позволяют работать с большей производительностью труда, а персоналу получать большую зарплату.





Мероприятия, посвященные открытию цеха, стали завершающим этапом реализации масштабного инвестиционного проекта. На строительство и модернизацию производства было затрачено более 15 миллионов евро. Эти средства пошли не только на закупку высокотехнологичного оборудования от ведущих европейских производителей, но и на обучение сотрудников. На обновленном заводе создали около 30 новых рабочих мест. В основном на них придут работать специалисты, которые прошли обучение, в том числе и за границей — на предприятиях-лидерах в сфере строительства грузоподъемного оборудования.

— Иногда приходится слышать вопрос: вы закончили на этом заводе модернизацию или нет? Считаю, это неправильная постановка вопроса. Полагаю, если предприятие думает работать, жить и конкурировать на мировых рынках, оно постоянно должно заниматься модернизацией. И не только технической, но и маркетинговой политики, — высказал мнение Михаил Мясникович.





— Здесь будут выпускать более качественную и более дешевую продукцию и расширят ассортимент. Производить будут оборудование от 5 тонн до 240. Это расширит возможности для конкурентоспособности на мировом рынке, — отметил министр промышленности Павел Утюпин. — Сегодня уже есть заказы по техническому перевооружению от того же БЕЛАЗА, есть заказы на «Беларускалий», на «Славкалий», есть заказы на экспорт. За пять месяцев завод произвел продукции на порядка 3 млн 600 тыс. рублей. По году с учетом имеющихся контрактов мы видим возможность произвести продукции на 15 миллионов рублей. Это уже существенный рост. И в последующие годы видим возможность увеличивать производство на 20-30%.





Реализация инвестиционного проекта поможет максимально локализовать производство — до 75%. То есть изготавливать грузоподъемное оборудование будут практически «под ключ» — начиная от разработки идеи и заканчивая монтажом готового изделия. Это еще один неоспоримый плюс, который позволяет новому белорусскому производству успешно конкурировать на мировом рынке. Изготовление мощных кранов крайне востребовано в Беларуси: на большинстве отечественных предприятий грузоподъемное оборудование требует замены. Раньше приходилось покупать технику за границей, но белорусские краны ничем не будут уступать зарубежным аналогам. Даже наоборот: гарантируя высочайшее качество своей продукции, местные производители предлагают более выгодную цену. Так что речь идет не только об импортозамещении, но и о больших экспортных планах. В очереди на закупку слуцких кранов уже стоят российские предприятия. А европейский сертификат качества позволит продавать грузоподъемное оборудование в Европу.



