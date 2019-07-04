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6 июля Купалье отметят в трёх деревнях Слуцкого района
05.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Завтра, 6 июля в 19:00, в деревне Весея состоится праздник деревни, совмещённый с белорусскми народным праздником Купалье.
В программе: двухчасовой концерт, уличная торговля, выступления представителей сельсовета и приглашённых гостей, награждение местных жителей по номинациям. Костра не будет. После окончания концертной программы гостей ждёт дискотека, которая продлится до 23:00.
В агрогородке Лядно Купалье начнётся в этот же день в 20:00, сообщается на сайте Слуцкого районного центра народного творчества.
А в д. Рабак праздник начнётся в 19:00.
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Завтра, 6 июля в 19:00, в деревне Весея состоится праздник деревни, совмещённый с белорусскми народным праздником Купалье. Отдельно Купалье будут отмечать в деревнях...
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