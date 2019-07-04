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6 июля Купалье отметят в трёх деревнях Слуцкого района

05.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

6 июля Купалье отметят в трёх деревнях Слуцкого района

Завтра, 6 июля в 19:00, в деревне Весея состоится праздник деревни, совмещённый с белорусскми народным праздником Купалье.

В программе: двухчасовой концерт, уличная торговля, выступления представителей сельсовета и приглашённых гостей, награждение местных жителей по номинациям. Костра не будет. После окончания концертной программы гостей ждёт дискотека, которая продлится до 23:00.

В агрогородке Лядно Купалье начнётся в этот же день в 20:00, сообщается на сайте Слуцкого районного центра народного творчества.

Творческий коллектив Лядненского сельского дома культуры предлагает окунуться в волшебную стихию праздника. Каждый может прикоснуться к древнему языческому обряду: сделать венок из полевых цветов и трав, погадать на своего любимого и свою судьбу, присоединиться к хороводам.

А в д. Рабак праздник начнётся в 19:00.

Те, кто посетит праздник, сможет поиграть в игры и потанцевать под старинные белорусские мелодии. Кульминация вечера – прыжки через необычный костёр из крапивы.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Завтра, 6 июля в 19:00, в деревне Весея состоится праздник деревни, совмещённый с белорусскми народным праздником Купалье. Отдельно Купалье будут отмечать в деревнях...
 
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