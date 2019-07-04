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Горецкий РОЧС: как избежать пожаров на уборочной

05.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Горецкий РОЧС в целях обеспечения пожарной безопасности информирует о строгом соблюдении «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. № 7. Спасатели рекомендует руководствоваться также и «Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь» (ППБ Беларуси 01-2014). При этом стоит уделить особое внимание уровню контроля за соблюдением противопожарного режима как руководителей субъектов, должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, так и работников, задействованных во время уборки, переработки и хранения урожая.

При проведении данных работ необходимо:

— до начала жатвы назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа комбайнеров, машинистов сушильных комплексов, водителей, трактористов, а также соблюдение требований пожарной безопасности на уборке зерновых и при заготовке грубых кормов;

— комбайнеры, машинисты сушильных комплексов, водители, трактористы, а также должностные лица обязаны пройти подготовку по программе пожарно-технического минимума;

— с работниками, направляемыми на уборку урожая, должен быть проведен противопожарный инструктаж с отметкой в соответствующем журнале регистрации.

Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, токов, скирд сена или соломы. Площадки должны быть очищены от стерни и сухой травы и опаханы полосой шириной не менее 4 м.

Выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей и комбайнов, применяемых при уборке хлеба, заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями. Наличие их обязательно и для тракторов, занятых на вспашке, если эти работы проводятся одновременно с жатвой возле участков с неубранным хлебом или грубыми кормами.

Водитель транспортного средства с ДВС не реже 2-3 раз в смену должен очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы, искрогасителя от пыли, нагара. Необходимо своевременно очищать от намотавшейся соломистой массы битеры, соломонабиватели, транспортеры, подборщики, шнеки, другие вращающиеся детали и узлы комбайнов, уборочных машин.

ТО, ремонт и стоянка уборочных машин и агрегатов допускаются не ближе 30 м от хлебных массивов.

В местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техники (его, как правило, осуществляют члены добровольной пожарной дружины или команды), трактора, оборудованного плугом. Приспособленную технику стоит обеспечить водой и пожарно-техническим вооружением для целей тушения.

Готовность в противопожарном отношении транспортных средств (в том числе зерноуборочных комбайнов) к уборочным работам, а также зерноскладов перед их загрузкой должна быть проверена комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя объекта. При этом составляются соответствующие акты.

Техника, задействованная на уборочных работах, а также здания и помещения переработки и хранения урожая должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 35 от 18 мая 2018 г. «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения».

Дмитрий Козлов, первый заместитель начальника Горецкого РОЧС


 
 
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