Движение через железнодорожный переезд по улице Гоголя будет ограничено

Источник материала: Виртуальный Брест

Об ограничении движения через железнодорожный переезд по улице Гоголя





На основании абзаца седьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: Ограничить движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по улице Гоголя в районе музея железнодорожной техники ежедневно с 08.30 до 16.30 часов с 8 по 12 июля 2019 г.



