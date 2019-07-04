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Движение через железнодорожный переезд по улице Гоголя будет ограничено

05.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об ограничении движения через железнодорожный переезд по улице Гоголя

Движение через железнодорожный переезд по улице Гоголя будет ограничено

На основании абзаца седьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: Ограничить движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по улице Гоголя в районе музея железнодорожной техники ежедневно с 08.30 до 16.30 часов с 8 по 12 июля 2019 г.

Движение через железнодорожный переезд по улице Гоголя будет ограничено

 
 
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  Об ограничении движения через железнодорожный переезд по улице Гоголя На основании абзаца седьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5...
 
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