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Движение через железнодорожный переезд по улице Гоголя будет ограничено
05.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об ограничении движения через железнодорожный переезд по улице Гоголя
На основании абзаца седьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: Ограничить движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по улице Гоголя в районе музея железнодорожной техники ежедневно с 08.30 до 16.30 часов с 8 по 12 июля 2019 г.
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Об ограничении движения через железнодорожный переезд по улице Гоголя На основании абзаца седьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5...
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