«За убийства дают меньше, чем за недоказанную взятку». Что в соцсетях пишут о приговоре Доморацкому

Источник материала: KYKY

Сегодня, 5 июля, суд приговорил экс-замглавы Минска Андрея Доморацкого к 12 годам колонии и назначил ему штраф, о чем мы рассказывали . Его обвинили во взятке в 3,5 тысячи долларов, но сам бывший чиновник до последнего отрицал свою вину. В последнем слове он заявил: «За 20 лет моей работы со мной такое впервые. Несмотря на то, что происходило во время предварительного следствия, я верил, что в нашей стране торжествует законность и право. Я не совершал преступлений».

Вердикт вызвал возмущение общественности, и некоторые беларусы опубликовали в Facebook посты в поддержку Андрея. KYKY цитирует авторов.

«Это бл***тво продолжается больше года.

Я всегда была за справедливость, мне никогда не было жалко Васильева, которого посадили заслуженно, и когда мы утром ехали с ним в лифте, у него уже везде сидели опера, тогда мне просто были интересны детали. С Барисевичем такая же история, просто было интересно-за что, ни капли сожаления. Доморацкий не виновен, работая с человеком три года на разных его должностях, сразу все становится видно.

Здесь абсурдность ситуации напоминает цирк, такой загнивший, мерзкий, с изможденными артистами, но пирующими Карабасами-Барабасами. Какой гуманный суд Беларуси без доказательств дает 13 лет, браво! Когда верхушке мешает честный человек, почему бы его не посадить? Делать открытый суд, для того, чтобы все видели, что это цирк? Успех! Просто успех!»

«Это какой-то форменный п****ц, товарищи. За убийства дают меньше, чем за недоказанную взятку. Понятное дело, что те, кто сейчас у власти, будут за нее держаться насмерть, потому что после всего этого мракобесия ничего, кроме котлов со смолой, их не ждет. В прямом смысле слова – котлов со смолой».

Заплачу 1000$ за информацию (желательно с доказательствами) о том, кому перешел дорогу Андрей Доморацкий. Либо за информацию, которая поможет в новом судебном заседании (а семья и Андрей Владимирович будут опротестовывать это решение суда, само собой). Если вы что-то знаете, свяжитесь со мной: почта: toxaby@protonmail.com или toxaby@gmail.com. Telegram: @Toxaby.

«Если мне кто-то и дальше будет заливать про нашу независимую и честную судебную систему - идите на ***. Если мне кто-то и дальше будет заливать про наше прекрасное следствие – идите на ***. В деле, где из трех пунктов обвинения ни один не доказан, – только последние м****и могут вот так вот нагло гнуть свою линию и делать вид, что все так и должно быть. И да, как я и говорил. Если вы чиновник уровня руководителя и выше и читаете этот пост, – валите как можно скорее из государственной службы. Кто знает, может, завтра кто-то точно так же захочет посадить вас и сделает это за два звонка. <...>

Когда будет новый суд, найдите в себе смелость и отпроситесь с работы хотя бы на первое заседание. Вы же сами в шоке от приговора, признайте это. А я в шоке был от того, что в суде на заседаниях была только семья и близкие Андрея Владимировича, да Адарья Гуштын как журналист TUT.by (Адарья, спасибо тебе огромное ещё раз, что освещала весь этот маразм и судилище). Понимаю, что кто-то боится из-за самоцензуры, кому-то реально «не советовали идти», но найдите смелость».

Фото обложки: minsknews.by.