ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Величайший кутюрье": слишком честную картину о последних годах Ива Сен-Лорана покажут в Минске

05.07.2019 19:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Оливье Мейру снял откровенную и бескомпромиссную документальную ленту об Иве Сен-Лоране – основателе легендарного парижского дома моды. Байопик "Величайший кутюрье" был запрещен к показу семь лет назад, но, наконец, выходит на большие экраны. Увидеть, каким был модельер в последние годы работы, можно с 5 по 17 июля только в Falcon Club Бутик Кино. Картина на французском языке будет показана с русскими субтитрами.

"Величайший кутюрье": слишком честную картину о последних годах Ива Сен-Лорана покажут в Минске
Фильм о последних годах, проведенных Ивом Сен-Лораном в качестве креативного директора собственного модного дома, и создание его прощальной коллекции для YSL.

Бескомпромиссный и субъективный взгляд на закулисье и рутину творческого процесса, разрушающий миф о великом кутюрье, был в штыки воспринят партнером Сен-Лорана Пьером Берже, после чего ленту запретили к показу. Два десятка лет спустя, когда ушли не только главные герои ленты, но и эпоха, которую они олицетворяли, она выходит на большие экраны.

Получив уникальный доступ к мастерским модного дома на два с половиной года, документалист Оливье Мейру нарисовал тревожный портрет хрупкого гения за работой, всегда с сигаретой в руке, в окружении бессменного партнера Пьера Берже, муз Лулу де ля Фалез и Бетти Катру, любимого французского бульдога по кличке Мужик и десятков мастериц.

"Работал он, обычно запершись в студии. Как мы могли решить задачу длительных съемок в таких условиях? Мы выбрали подход, очень близкий к работе над документальным кино о дикой природе. В первый день съемок в студии Ива Сен-Лорана мы сели на пол в углу комнаты, стараясь быть максимально незаметными, несмотря на все ограничения, которые влечет за собой съемка на пленку. И стали ждать. Ив Сен-Лоран так и не пришел. Следующие несколько дней мы повторяли попытку, предполагая, что так же, как львы и тигры однажды обязательно приходят к водопою, так и Ив Сен-Лоран рано или поздно вернется к своему столу, чтобы заняться работой над коллекцией", – вспоминает режиссер Оливье Мейру.

"Величайший кутюрье" – вторая полнометражная лента Оливье Мейру. Его дебют в большом кино, лента "За ненавистью", также был посвящен жизни Ив Сен-Лорана. В 2006 году на Берлинском кинофестивале "За ненавистью" удостоилась приза Teddy за лучший документальный фильм.

"Величайший кутюрье" – прежде всего кино про красоту и эстетику. Двадцать лет упорной работы вылились в искусное cinéma vérité, с гламурным антуражем, который при этом не скатывается в китч, а всю дорогу остается уникальным и изысканно сдержанным", – пишет портал Cinemaholics.

"Мейру чередует черно-белое и цветное изображение, добиваясь удивительного эффекта: снятые в одно и то же время кадры кажутся более хрупкими, ускользающими в прошлое вместе с силами самого кутюрье", – подчеркивает "Киноафиша".

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оливье Мейру снял откровенную и бескомпромиссную документальную ленту об Иве Сен-Лоране – основателе легендарного парижского дома моды. Байопик "Величайший...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтранс: Лоукосты в течение полугода полетят из Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика