"Величайший кутюрье": слишком честную картину о последних годах Ива Сен-Лорана покажут в Минске

Источник материала: Интерфакс

Оливье Мейру снял откровенную и бескомпромиссную документальную ленту об Иве Сен-Лоране – основателе легендарного парижского дома моды. Байопик "Величайший кутюрье" был запрещен к показу семь лет назад, но, наконец, выходит на большие экраны. Увидеть, каким был модельер в последние годы работы, можно с 5 по 17 июля только в Falcon Club Бутик Кино. Картина на французском языке будет показана с русскими субтитрами.



Фильм о последних годах, проведенных Ивом Сен-Лораном в качестве креативного директора собственного модного дома, и создание его прощальной коллекции для YSL.

Бескомпромиссный и субъективный взгляд на закулисье и рутину творческого процесса, разрушающий миф о великом кутюрье, был в штыки воспринят партнером Сен-Лорана Пьером Берже, после чего ленту запретили к показу. Два десятка лет спустя, когда ушли не только главные герои ленты, но и эпоха, которую они олицетворяли, она выходит на большие экраны.

Получив уникальный доступ к мастерским модного дома на два с половиной года, документалист Оливье Мейру нарисовал тревожный портрет хрупкого гения за работой, всегда с сигаретой в руке, в окружении бессменного партнера Пьера Берже, муз Лулу де ля Фалез и Бетти Катру, любимого французского бульдога по кличке Мужик и десятков мастериц.

"Работал он, обычно запершись в студии. Как мы могли решить задачу длительных съемок в таких условиях? Мы выбрали подход, очень близкий к работе над документальным кино о дикой природе. В первый день съемок в студии Ива Сен-Лорана мы сели на пол в углу комнаты, стараясь быть максимально незаметными, несмотря на все ограничения, которые влечет за собой съемка на пленку. И стали ждать. Ив Сен-Лоран так и не пришел. Следующие несколько дней мы повторяли попытку, предполагая, что так же, как львы и тигры однажды обязательно приходят к водопою, так и Ив Сен-Лоран рано или поздно вернется к своему столу, чтобы заняться работой над коллекцией", – вспоминает режиссер Оливье Мейру.

"Величайший кутюрье" – вторая полнометражная лента Оливье Мейру. Его дебют в большом кино, лента "За ненавистью", также был посвящен жизни Ив Сен-Лорана. В 2006 году на Берлинском кинофестивале "За ненавистью" удостоилась приза Teddy за лучший документальный фильм.

"Величайший кутюрье" – прежде всего кино про красоту и эстетику. Двадцать лет упорной работы вылились в искусное cinéma vérité, с гламурным антуражем, который при этом не скатывается в китч, а всю дорогу остается уникальным и изысканно сдержанным", – пишет портал Cinemaholics.

"Мейру чередует черно-белое и цветное изображение, добиваясь удивительного эффекта: снятые в одно и то же время кадры кажутся более хрупкими, ускользающими в прошлое вместе с силами самого кутюрье", – подчеркивает "Киноафиша".