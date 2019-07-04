Российские садоводы предлагают запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году, ввести квоты или повысить ввозные пошлины

Источник материала: Интерфакс

Российские садоводы предлагают ограничить импорт фруктов в РФ.

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края предлагает импортировать фрукты в Россию только во II квартале и увеличить ввозные пошлины на них. Союз "Садоводы Кубани" предлагает снизить НДС на плодово-ягодную продукцию до 10% и ввести тарифные квоты на яблоки, которые поставляются в Россию из третьих стран и ввозятся на основе прогнозного баланса спроса и предложения.

Письмо с просьбой рассмотреть запрет импорта фруктов в III, IV и I кварталах Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.

"Убедительно просим вас оказать содействие в проработке вопроса об ограничении импорта фруктов в III и IV кварталах и I квартале следующего года, а также в значительном увеличении ввозных пошлин на данную продукцию", - говорится в письме (копия документа есть у "Интерфакса").

Об этой инициативе также рассказал журналистам генеральный директор ООО "Сад-гигант Ингушетия" Замир Балкизов ("Сад-гигант" - крупный российский производитель яблок).

"Мы обращались к вице-премьеру с просьбой: на период продажи летних сортов, косточковых воздержаться от их ввоза. В России достаточно хорошие яблоки, достаточно косточковых", - сказал Балкизов.

"Россия сейчас является самым крупным в мире импортером яблок. Больше всего в Россию ввозят и ввозят из тех стран, откуда не должны были ввозить: с Украины, из Польши через Белоруссию, через Молдавию, через Грузию и Турцию", - добавил он.

Он ожидает, что совещание по этому вопросу состоится через месяц.

"Несмотря на действующие меры ограничения импорта садовой продукции из ряда стран, сложилась критическая ситуация, когда в период начиная с момента сбора урожая и вплоть до конца года в страну массово начинают ввозить импортные фрукты по очень низким ценам из Молдавии, Сербии, а также через Белоруссию в порядке реэкспорта", - говорится в письме Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья.

В этих странах нет достаточных мощностей для длительного хранения фруктов, и производители вынуждены "сбрасывать" в этот период продукцию по минимальным ценам, что сильно вредит отечественным производителям, сбивая цену реализации, отмечается в документе. Острый дефицит площадей для хранения плодовых есть и в России. Нехватка мощностей приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в период после сбора урожая, когда на рынок активно поступает дешевая импортная продукция. "Это ведет к недополучению прибыли, к "балансированию" садоводов на грани рентабельности, а соответственно и низкой инвестиционной привлекательностью отрасли и снижению темпов ее развития", - считают в ассоциации.

Садоводы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов "крайне обеспокоены" решением правительства продлить льготный режим на поставки в РФ фруктов из Молдавии до конца 2019 года, говорится в письме, которое союз "Садоводы Кубани" направил Гордееву (копия также есть у "Интерфакса"). "При этом нельзя исключить наличие в поставляемой молдавскими предприятиями на российский рынок плодов, произведенных на Украине и в Польше", - отмечается в письме.

Авторы письма сетуют на то, что затоваривание рынка импортной плодовой продукцией не позволяет продавать российские фрукты по справедливым ценам. В 2018 году оптовые цены на импортные яблоки составили 38,58 рубля за 1 кг, информируют они. Себестоимость производства отечественных плодов - 32 рубля, оптовая цена на них была не выше 38 рублей за кг. Хотя, как считают садоводы, для обеспечения уровня доходности, соответствующего расширенному воспроизводству, оптовая цена должна составлять 52 рубля за кг.

При этом садоводы обращают внимание на то, что розничная цена яблок в супермаркетах составлял более 82 рублей за кг.

По данным Росстата, в 2018 году валовой сбор косточковых в РФ составил 615,6 тыс. тонн против 509,1 тыс. тонн в 2017 году, семечковых - 1,997 млн тонн против 1,512 млн тонн соответственно.

Однако, как предупреждают авторы писем, создавшееся в настоящее время положение может привести к стагнации в отрасли и снижению ее инвестиционной привлекательности.

Представитель Гордеева сообщил, что в секретариате вице-премьера пока не получали этих писем.