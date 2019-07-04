Вавилон включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Источник материала: Интерфакс

Древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, к югу от Багдада, включен в пятницу в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщают французские СМИ.

Комитет организации принял такое решение в ходе 43-ей сессии в Баку.

"Что представляет собой список всемирного наследия без Вавилона? Как рассказывать историю человечества без самой первой главы - Вавилона?", - сказал представитель Ирака при ЮНЕСКО перед голосованием.

СМИ отмечают, что Ирак в течение практически трех десятилетий прилагал усилия, чтобы Вавилон был внесен в список ЮНЕСКО.

Вавилон, расположенный в 90 км к югу от Багдада, был столицей двух выдающихся царей древности - Хаммурапи (1793-1750 до н.э.), который ввел один из самых первых в мире свод законов, и Навуходоносора (605-562 до н.э.), создавшего Висячие сады Вавилона, считающиеся одним из семи чудес Света.

Объявленный археологическим памятником в 1935 году, город стал частично доступен благодаря проведенным раскопкам. Но большая часть древнего Вавилона все еще скрыта под землей.

Еще несколько лет назад в ЮНЕСКО отмечали, что строительство нового дворца для бывшего президента Ирака Саддама Хусейна "нанесло громадный ущерб этому историческому памятнику". Позднее в ходе войны 2003 года объект также серьезно пострадал. Экспонаты музеев Навуходоносора и Хаммурапи, ценности Вавилонской библиотеки и архива были разворованы или уничтожены.

С апреля 2003 года по декабрь 2004 года Вавилон служил лагерем многонациональных сил в Ираке. В эти годы американских военных критиковали за то, что они строили военную базу прямо на месте Вавилона, нанеся археологическим памятникам непоправимый ущерб.

Затем территория, на которой находился Вавилон, была возвращена в ведение Государственного совета по древностям и культурному наследию.