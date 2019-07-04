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Минтранс: Лоукосты в течение полугода полетят из Гродно
Источник материала: Партизан
Ryanair может начать летать из Дублина в Гродно в течение полугода, потому что авиационные чиновники Беларуси и Ирландии уже договорились, осталось договориться аэропорту и перевозчику.
Об этом рассказал директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в интервью
Осложняет переговоры такой фактор, что «у нас сейчас нет такой связи с Европой», как в Литве и Украине, «нет такой трудовой миграции на Запад», поэтому непонятно, где взять столько пассажиров.
Сикорский добавил, что Минтранс хотел бы привлечь израильские авиакомпании для полетов в Гродно. Он напомнил, что «под городом находятся значимые еврейские святыни».
Перспективными могли бы быть рейсы из Китая в Брест, потому что «китайцы очень интересуются историей Второй мировой войны».
Belavia тем временем просчитывает полеты из Минска в бюджетный аэропорт Бове (Париж), но пока «нет четкой уверенности, что будет соответствующий пассажиропоток».
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Ryanair может начать летать из Дублина в Гродно в течение полугода, потому что авиационные чиновники Беларуси и Ирландии уже договорились, осталось договориться...
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