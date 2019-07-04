Минтранс: Лоукосты в течение полугода полетят из Гродно

onliner.by . Об этом рассказал директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в интервью





Осложняет переговоры такой фактор, что «у нас сейчас нет такой связи с Европой», как в Литве и Украине, «нет такой трудовой миграции на Запад», поэтому непонятно, где взять столько пассажиров.





Сикорский добавил, что Минтранс хотел бы привлечь израильские авиакомпании для полетов в Гродно. Он напомнил, что «под городом находятся значимые еврейские святыни».









Перспективными могли бы быть рейсы из Китая в Брест , потому что «китайцы очень интересуются историей Второй мировой войны».





Belavia тем временем просчитывает полеты из Минска в бюджетный аэропорт Бове (Париж), но пока «нет четкой уверенности, что будет соответствующий пассажиропоток».



