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Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет

05.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет

Торжественный вечер, посвященный юбилею и Дню кооперации, прошел в Вороновском районном центре культуры и досуга. В адрес работников этой сферы звучали добрые поздравления с профессиональным праздником, свои лучшие песни исполняли для них творческие коллективы и солисты Вороновщины.


Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет

Магазины и производство вороновских кооператоров знакомы каждому жителю района, их автолавки доезжают до самых отдаленных деревень, их заготовительные пункты уже много лет приносят сельчанам дополнительный доход… В 75-летней истории Вороновского филиала было немало интересных моментов, в днях насущных — забот, хлопот и побед. 


Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет

Во время торжественного мероприятия кооператоры принимали поздравления и чествовали лучших из лучших. Большим был список награжденных работников различных подразделений филиала. Открыл его кладовщик Андрей Пискун, которому была объявлена Благодарность председателя Гродненского облисполкома. Грамотой Гродненского облсовета депутатов награждена главный экономист филиала Марина Залога. Ведущий бухгалтер Елена Жалис получил из рук директора филиала Валерьяна Андрукониса Почетную грамоту Гродненского облпотребобщества и обкома профсоюза. Таких же наград удостоены продавец минимаркета «Родны кут» г.п.Вороново Анна Пашковская и водитель Валерий Вайтонис.


Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет

Очень теплым и жизнеутверждающим было поздравление председателя Вороновского  райсовета депутатов Елены Ганевич. То, что не под силу решить одному человеку, легко разрешается совместными усилиями, заметила она. Именно эта идея побудила людей когда-то создать кооперацию. Пусть все отношения — и на работе, и вне ее — будут успешны, долговечны и, конечно, прибыльны. Благодарственным письмом райсовета награждены Светлана Коваленко, продавец автомагазина, Светлана Радевич, продавец магазина «Экспересс» г.п.Радунь, Татьяна Серафинко, оператор ЭВМ отдела промышленности. В череде добрых пожеланий не осталось незамеченным обращение к виновникам торжества заместителя председателя Вороновского райисполкома Галины Шарко. От лица главы района она объявила Благодарность продавцу минимаркета «Родны кут» аг. Бенякони Лилии Рудиковской, водителю Александру Войшнису, продавцу минимаркета «Родны кут» г.п.Радунь Валентине Кучинской, повару ресторана «Сустрэча» Татьяне Тубелевич.


Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет

 


Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет


Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет

Особую гордость за земляков вызывает тот факт, что Белкоопсоюзом присвоено почетное звание «Человек года» по итогам работы за 2018 год в номинации «Лучший повар» повару ресторана «Сустрэча» Юлии Ясюкайть.

Почетный список удостоенных наград руководства филиала в этот день дополнили фамилии десятков других работников потребкооперации района. Слова признательности за многолетний труд и бесценный опыт звучали и в адрес ветеранов отрасли, заложивших прочный фундамент, на котором сегодня и развивается отрасль.


Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет
Потребительской кооперации Вороновщины — 75 лет

Галина ШЛЕМПО.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

 
 
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Торжественный вечер, посвященный юбилею и Дню кооперации, прошел в Вороновском районном центре культуры и досуга. В адрес работников этой сферы звучали добрые...
 
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