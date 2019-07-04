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В Лидском районе разыскивают похитителей металлических ограждений с могил
Источник материала: Lida.Info
Один из случаев произошел в деревне Зиновичи Лидского района. 50-летняя женщина пришла на могилы умерших родственников и обнаружила, что металлические ограждения сняты.
Как рассказали в ведомстве, сумма причиненного ущерба составила 200 рублей. На данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».
Если вы располагаете какой-либо информацией о совершенном преступлении, просьба сообщить по телефону 102, пишет
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Один из случаев произошел в деревне Зиновичи Лидского района. 50-летняя женщина пришла на могилы умерших родственников и обнаружила, что металлические ограждения...
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