В Лидском районе разыскивают похитителей металлических ограждений с могил

Источник материала: Lida.Info





Один из случаев произошел в деревне Зиновичи Лидского района. 50-летняя женщина пришла на могилы умерших родственников и обнаружила, что металлические ограждения сняты.

Как рассказали в ведомстве, сумма причиненного ущерба составила 200 рублей. На данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».