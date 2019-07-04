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В Лидском районе разыскивают похитителей металлических ограждений с могил

05.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе разыскивают похитителей металлических ограждений с могил

Один из случаев произошел в деревне Зиновичи Лидского района. 50-летняя женщина пришла на могилы умерших родственников и обнаружила, что металлические ограждения сняты.

Как рассказали в ведомстве, сумма причиненного ущерба составила 200 рублей. На данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».

Если вы располагаете какой-либо информацией о совершенном преступлении, просьба сообщить по телефону 102, пишет «Гродненская правда».

 
 
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Один из случаев произошел в деревне Зиновичи Лидского района. 50-летняя женщина пришла на могилы умерших родственников и обнаружила, что металлические ограждения...
 

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