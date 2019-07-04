Несмотря на запрет публичной демонстрации нацистской символики, в Лиде по площади провели «пленного немца» со свастикой на рукаве

Источник материала: Lida.Info





Произошло это 3 июля во время парада, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь.

Мероприятие проходило на площади на улице Советской. Особой изюминкой этого шествия стала телега, за которой следом вели связанного «пленного нациста» со свастикой на рукаве.

Между тем заметим, что в Беларуси запрещено публичное демонстрирование, изготовление или распространение нацистской символики или атрибутики.