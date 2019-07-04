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Экс-помощник президента по Гродненской области Ровнейко получил 12 лет за взятки

05.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info


Бывший помощник президента по Гродненской области Сергей Ровнейко приговорен Верховным судом к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Глава федерации бокса Дмитрий Тихомолов получил два года по ч. 2 статьи 431 за дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщила TUT.BY представитель пресс-службы Верховного суда Анастасия Шильвян. Приговор вынесен 4 июля и вступил в законную силу.

Ровнейко признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий, повторно, в особо крупном размере, лицом, занимающим ответственное положение.  Срок он будет отбывать в исправительной колонии в условиях усиленного режима

Ровнейко задержали год назад. Как сообщали в КГБ, его взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов. Кто именно передавал взятку и за какие именно «услуги», силовики не сообщают.

При этом в декабре прошлого года стало известно о задержании главы компании «Вестерн Технолоджиз» и председателя Белорусской федерации бокса Дмитрия Тихомолова. Связь между двумя делами тогда установить не удалось, хотя было известно о знакомстве обоих задержанных.

Дело Ровнейко настолько засекречено, что Верховный суд отказывался даже назвать дату начала процесса.

На следующий день после задержания пресс-служба КГБ отмечала, что в поле зрения силовиков Сергей Ровнейко попал в 2016 году. Поступала информация, что он берет взятки за решение вопросов, на которые может повлиять. Поскольку Ровнейко входит в кадровый реестр главы государства, разрешение на оперативно-разыскные мероприятия, в том числе прослушку и наблюдение, должен был давать лично Александр Лукашенко.

Задержали экс-чиновника, по данным силовиков, при получении очередной взятки — с 200 тысячами долларов в руках.

— Ровнейко подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур за решение вопросов, входивших в его компетенцию. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК, предусматривающей лишение свободы сроком до 15 лет. Ровнейко водворен в СИЗО КГБ, — цитировало ОНТ официального представителя КГБ Андрея Яроша на следующий день после задержания экс-чиновника. — В ходе проведения первичных следственных действий Ровнейко признался в получении взятки, а также дал признательные показания по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированным ранее.

А вот как прокомментировал задержание своего помощника Александр Лукашенко:

— Прежде всего, сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — сказал президент. — Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило. Прошло определенное время — 200 тыс. долларов (речь о последней взятке, при получении которой Ровнейко и задержали. — Прим. TUT.BY). Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною. Я предупреждал: прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, ответят больше, чем кто-либо.

В должности помощника президента по Гродненской области Сергей Ровнейко пробыл почти три года — с июня 2015-го, а уже в 2016-м, по данным КГБ, начал вымогать и получать взятки. Ранее экс-чиновник работал в Комитете госконтроля, до задержания также возглавлял Гродненское отделение федерации бокса. Сергею Ровнейко — 50 лет, юбилей он встретил уже в СИЗО КГБ. У него двое взрослых детей, сын живет в Минске, дочь в Бресте.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Бывший помощник президента по Гродненской области Сергей Ровнейко приговорен Верховным судом к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Глава...
 

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