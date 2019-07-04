Завтра в Лиде пройдет открытый кубок по мотокроссу «MX Fighters Weekend»

Источник материала: Lida.Info





6 июля в Лиде на трассе центра экстремальных видов спорта пройдет 2-й этап открытого кубка по мотокроссу «MX Fighters Weekend», который посвящен 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В Лиде соберутся более 150 профессиональных гонщиков из различных городов Беларуси, России и Прибалтики.

«MX Fighters Weekend» — это ежегодные соревнования по мотокроссу, куда съезжаются более 100 лучших MX-райдеров из Беларуси, России и Европы, чтобы показать свое мастерство в борьбе за призовые места, из них более 40 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

В программе соревнований:

тренировочные заезды (классификация);

по два заезда в каждом классе (а их 8), в результате которых определяются победители и призеры соревнований;

розыгрыш ценных призов среди зрителей;

современные фудтраки со вкусной едой, мороженым и энергетическими напитками;

детская зона с аттракционами, надувными горками, качелями;

много музыки, профессиональный DJ.

Расписание заездов: