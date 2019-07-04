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Завтра в Лиде пройдет открытый кубок по мотокроссу «MX Fighters Weekend»
Источник материала: Lida.Info
6 июля в Лиде на трассе центра экстремальных видов спорта пройдет 2-й этап открытого кубка по мотокроссу «MX Fighters Weekend», который посвящен 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
В Лиде соберутся более 150 профессиональных гонщиков из различных городов Беларуси, России и Прибалтики.
«MX Fighters Weekend» — это ежегодные соревнования по мотокроссу, куда съезжаются более 100 лучших MX-райдеров из Беларуси, России и Европы, чтобы показать свое мастерство в борьбе за призовые места, из них более 40 детей в возрасте от 5 до 15 лет.
В программе соревнований:
Расписание заездов:
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6 июля в Лиде на трассе центра экстремальных видов спорта пройдет 2-й этап открытого кубка по мотокроссу «MX Fighters Weekend», который посвящен 75-летию освобождения...
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