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Завтра в Лиде пройдет открытый кубок по мотокроссу «MX Fighters Weekend»

05.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Завтра в Лиде пройдет открытый кубок по мотокроссу «MX Fighters Weekend»

6 июля в Лиде на трассе центра экстремальных видов спорта пройдет 2-й этап открытого кубка по мотокроссу «MX Fighters Weekend», который посвящен 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В Лиде соберутся более 150 профессиональных гонщиков из различных городов Беларуси, России и Прибалтики.

«MX Fighters Weekend» — это ежегодные соревнования по мотокроссу, куда съезжаются более 100 лучших MX-райдеров из Беларуси, России и Европы, чтобы показать свое мастерство в борьбе за призовые места, из них более 40 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

В программе соревнований:

  • тренировочные заезды (классификация);
  • по два заезда в каждом классе (а их 8), в результате которых определяются победители и призеры соревнований;
  • розыгрыш ценных призов среди зрителей;
  • современные фудтраки со вкусной едой, мороженым и энергетическими напитками;
  • детская зона с аттракционами, надувными горками, качелями;
  • много музыки, профессиональный DJ.

Расписание заездов:

  • 7.00-8.45 – административный, медицинский и технический контроль;
  • 9.00-10.20 – официальная тренировка в классах ЕМХ50; ЕМХ65; ЕМХ85, МХ2, МХ1, OPEN B, «Ветеран», «Любитель», «Коляски».
  • 10.30 – торжественное открытие соревнований;
  • 11.00 – начало официальных заездов в классах ЕМХ50; ЕМХ65; ЕМХ85, МХ2, МХ1, OPEN B, «Ветеран», «Любитель», «Коляски».
  • После окончания заездов – награждение победителей и призеров соревнований, торжественное закрытие.

 
 
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6 июля в Лиде на трассе центра экстремальных видов спорта пройдет 2-й этап открытого кубка по мотокроссу «MX Fighters Weekend», который посвящен 75-летию освобождения...
 

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