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Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»

05.07.2019 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичной подземке – 35! С юбилеем Минский метрополитен 5 июля поздравили руководство города и зарубежные гости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»

В торжественной обстановке награды вручили лучшим работником подземки. Столичное метро сегодня – 29 станций, 361 вагон и почти 5000 сотрудников. Их работу высоко оценила Международная ассоциация метро.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Минский метрополитен – это метрополитен четвертый по своей значимости и по количеству пассажиров. Уступает только московскому, санкт-петербургскому и киевкому.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»

Виктор Козловский, начальник Московского метрополитена:
Минский метрополитен по объему, конечно, меньше московского, но он отвечает всем самым современным требованиям. Новые современные станции, управление поездами, особенно удивляет чистота.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»

Каждый день услугами метро пользуются почти 40 % всех пассажиров столицы. Для Минска это самый экологичный, быстрый и удобный вид транспорта. За 35 лет в подземные тоннели спустились 7,5 миллиардов человек. Работники столичного метро гордо сопоставляют эту цифру с населением всей планеты.

Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»

Люди в материале: Владимир Сотников, Виктор Козловский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Столичной подземке – 35! С юбилеем Минский метрополитен 5 июля поздравили руководство города и зарубежные гости, сообщили в программе «Столичные...
 
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