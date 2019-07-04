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Директор московского метро: «Минский метрополитен отвечает всем самым современным требованиям»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичной подземке – 35! С юбилеем Минский метрополитен 5 июля поздравили руководство города и зарубежные гости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В торжественной обстановке награды вручили лучшим работником подземки. Столичное метро сегодня – 29 станций, 361 вагон и почти 5000 сотрудников. Их работу высоко оценила Международная ассоциация метро.
Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Виктор Козловский, начальник Московского метрополитена:
Каждый день услугами метро пользуются почти 40 % всех пассажиров столицы. Для Минска это самый экологичный, быстрый и удобный вид транспорта. За 35 лет в подземные тоннели спустились 7,5 миллиардов человек. Работники столичного метро гордо сопоставляют эту цифру с населением всей планеты.
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Новости Беларуси. Столичной подземке – 35! С юбилеем Минский метрополитен 5 июля поздравили руководство города и зарубежные гости, сообщили в программе «Столичные...
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