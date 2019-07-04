ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оплатили, а строительство не началось. Кооператив «Заречная мечта» опустился на третье место в очереди на строительство газопровода

05.07.2019 20:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неприятный сюрприз получили жители деревни Жажелка Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оплатили, а строительство не началось. Кооператив «Заречная мечта» опустился на третье место в очереди на строительство газопровода

Существующий здесь кооператив «Заречная мечта» был на втором месте в очереди на строительство газопровода. Его, кстати, ждут более сотни человек. Жители оплатили проект и доставку материалов.

Оплатили, а строительство не началось. Кооператив «Заречная мечта» опустился на третье место в очереди на строительство газопровода

Строительство должно было начаться в 2019 году, однако очередь районные власти на основе всех документов изменили, и теперь «Заречная мечта» оказалась на третьем месте после других кооперативов.

Оплатили, а строительство не началось. Кооператив «Заречная мечта» опустился на третье место в очереди на строительство газопровода

Оплатили, а строительство не началось. Кооператив «Заречная мечта» опустился на третье место в очереди на строительство газопровода

Нина Козловская, представитель кооператива «Заречная мечта»:
Технические условия выдаются на два года. В этом году наш проект уже теряет силу 21 июля, то есть два года заканчиваются, и все.

Оплатили, а строительство не началось. Кооператив «Заречная мечта» опустился на третье место в очереди на строительство газопровода

Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
Что касается кооператива «Заречная мечта», данным кооперативом было принято решение на общем собрании о финансировании газопровода высокого и среднего давления за счет собственных средств, что подтверждается их официальным письмом за подписью председателя кооператива.

Оплатили, а строительство не началось. Кооператив «Заречная мечта» опустился на третье место в очереди на строительство газопровода

В райисполкоме отметили, что если члены кооператива не проведут газопровод за собственные деньги, то в 2020 году они будут первыми в очереди. И тогда строительство начнется за счет государственных средств.

Люди в материале: Нина Козловская, Николай Парамонов
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Неприятный сюрприз получили жители деревни Жажелка Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Существующий здесь кооператив...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика